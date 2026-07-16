Diego Rico, oportunidad de mercado como agente libre para el Málaga

El club malacitano acelera su plan para blindar la defensa en su regreso a Primera División y activa con fuerza la opción Diego Rico, un lateral experimentado, libre en el mercado y que encaja de lleno en la búsqueda urgente de Funes y Loren Juarros para reforzar el costado izquierdo

El Málaga sigue buscando reforzar la plantilla de cara a la vuelta a Primera División. El club ya ha hecho oficial el fichaje de Fernando Calero, para perfeccionar una defensa que va cogiendo forma en este mercado. Sin embargo, Funes y Loren Juarros buscan seguir firmando otros refuerzos como el del lateral izquierdo. Por ello, el nombre de Diego Rico viene sonando con fuerza en las últimas horas para llegar este verano a La Rosaleda.

Diego Rico es agente libre actualmente tras cumplir contrato con el Getafe, por lo que su fichaje sería similar al de Fernando Calero al ser una oportunidad de mercado al llegar gratis al Málaga. Además, el club se encuentra en la búsqueda de un lateral izquierdo, tal y como ha destacado Loren Juarros en diferentes ocasiones. Funes tendría claro mover a Rafita de esa demarcación pese a la gran temporada que ha firmado.

Diego Rico, de apagarse en Getafe a encender la opción del Málaga

Diego Rico viene de poner punto y final a su tercera temporada en el Getafe, en la que ha ido de más a menos. La dura competencia le ha pasado factura al jugador de 33 años, que ha disputado 28 encuentros de LaLiga EA Sports de 38 posibles. Davinchi y Juan Iglesias, particularmente, han sido opciones para Bordalás durante la pasada campaña, pasando el ex de la Real Sociedad a un segundo plano durante diferentes partidos.

Sin embargo, Bordalás ha contado con Diego Rico cuando se trataba de defender más que de atacar, que es una de las principales cualidades del lateral, aunque también destaca en los centros laterales. Por ello, tras su experiencia en el Getafe, el jugador de 33 años podría ver con buenos ojos firmar por el Málaga, que viene de ascender a Primera División y dónde podría ser titular tras la salida de Víctor García y la postura con Rafita.

La postura del Málaga con el lateral izquierdo

Por su parte, Loren Juarros, director deportivo del Málaga confirmó las sospechas en torno a las intenciones del club en el mercado de fichajes: "Estamos trabajando en una serie de posiciones, y sabéis que un lateral izquierdo estamos buscando. Ya sabéis que no me gusta hablar demasiado. Estamos intentando siempre analizar dónde podemos mejorar el equipo, qué posiciones y si existen esos jugadores que nos hagan mejorar el equipo".

De esta manera, el Málaga podría apuntar al plan de contar con Carlos Puga y Rafita en el lateral derecho, con el objetivo de que Dani Sánchez sea una de las opciones en la banda izquierda. Por ello, Diego Rico se podría convertir en el segundo en este caso para un Funes que podría ver de titular al ex del Getafe. Sin embargo, desde la dirección deportiva podrían contar con diferentes perfiles para este mercado de fichajes.

La experiencia de Diego Rico, clave para su posible llegada al Málaga

Diego Rico afrontaría su quinta etapa en un equipo de España, al pasar por las filas del Real Zaragoza, Leganés, Real Sociedad y Getafe, además de tres temporadas en el Bournemouth. Por ello, el lateral conoce de sobra LaLiga EA Sports, algo que ayudaría a su adaptación en el Málaga desde el primer día. Su trayectoria y experiencia en Primera División son clave en un equipo que vuelve a la máxima categoría del fútbol español.

En cualquier caso, Loren Juarros, que alabó el fichaje de Fernando Calero, está trabajando en diferentes operaciones para lograr la mejor plantilla posible en su regreso a Primera División. Una de las tareas pendientes del director deportivo del Málaga es lograr la vuelta de Carlos Dotor, que no cuenta para Claudio Giráldez en el Celta de Vigo y podría aceptar vestir los colores blanquiazules en La Rosaleda una temporada más.