Las graves secuelas de su lesión le obligan a dejar el fútbol: emocionado adiós de Luismi, canterano del Sevilla y ex de Málaga, Oviedo, Valladolid o Elche

Después de pasar casi 15 años jugando con un casco protector por una doble fractura craneal que sufrió en un impacto cuando era jugador del Sevilla Atlético, un nuevo impacto con un compañero del Málaga le ha empujado a colgar las botas de manera prematura

El Málaga CF ha vivido una histórica 2025/2026 que ha acabado con la euforia del ascenso a LaLiga EA Sports, pero la temporada ha sido un infierno para un consumado resiliente como Luismi Sánchez Benítez, quien no ha podido volver a jugar al fútbol desde que en la primera jornada -ante la SD Eibar- sufrió un durísimo impacto de cabezas con su compañero Javi Montero que le ocasionó severas fracturas maxiolofaciales que han acabado empujando al canterano del Sevilla FC a anunciar este viernes su retirada como futbolista profesional a sus tempranos 34 años y después de una carrera en que vistió las camisetas del Nástic de Tarragona, del Real Valladolid y del Real Oviedo.

Con casco desde 2012, cuando se fracturó el cráneo en un Sevilla Atlético - Real Jaén

Luismi se ve obligado a colgar las botas fruto de esta fatalidad que no era la primera ni la más grave que ha sufrido. En 2012, cuando destacaba como canterano del Sevilla FC, sufrió un brutal golpe en un choque con Nino (entonces delantero del Real Jaen) que le obligó a ser trasladado en ambulancia de urgencias. Tras ser sometido a un TAC, los médicos le detectaron una fractura de dos huesos de la región temporopariental del cráneo y una hemorragia que le obligó a pasar por el quirófano.

El de Puerto Serrano (Cádiz) afrontó con entereza una larguísima fase de recuperación en la que ya estuvo en el aire una carrera que logró extender 14 años más en los que ha jugado con un llamativo casco protector. Así, llegó a acumular 72 encuentros con la camiseta del Sevilla Atlético y cumplió con creces su sueño de debutar con el primer equipo. Lo logró en un duelo contra el Valencia en LaLiga 14/15 y en las dos citas de una eliminatoria ante la UD Logroñés de la Copa del Rey 2015/2016; pero su mayor alegría fue llevarse su medalla de campeón de la Europa League.

La carta de Luismi Sánchez para anunciar su retirada del fútbol profesional

"Nunca imaginé que llegaría este día", explica Luismi, intentando asumir su propia decisión en una extensa carta que ha compartido en redes sociales: "Durante este último año he luchado cada día con la ilusión de volver a pisar un terreno de juego. Me he aferrado a esa esperanza hasta el último momento, pero, por desgracia, ese regreso no ha sido posible. Hoy me toca intentar aceptar que mi etapa como futbolista profesional ha llegado a su final".

"Uno nunca está preparado para despedirse de aquello que ha sido su vida desde que era un niño, y mucho menos cuando esa despedida llega por un motivo que jamás habría elegido", explica su lesión a los 20 minutos del primer partido de LaLiga Hypermotion 2025/2026 ante el Eibar tras chocar con su compañero Javi Montero. "A pesar de todo", se siente "un privilegiado".

"Aunque el final no haya sido el que soñaba, volvería a recorrer exactamente el mismo camino. He tenido la suerte de vivir experiencias que jamás habría imaginado cuando era aquel niño de Puerto Serrano que sólo soñaba con jugar al fútbol y divertirse con un balón (...). Aquello acabó convirtiéndose en mi forma de vivir y en una escuela de vida. El fútbol me ha regalado mucho más que partidos: me ha enseñado el valor del esfuerzo, la humildad, el sacrificio, el compañerismo y el respeto. Me ha hecho crecer (...) y me ha convertido en la persona que soy", añadió el central y mediocentro gaditano.

Especial agradecimiento para el Málaga y para sus seres queridos: "Gracias, fútbol"

"Por cada sacrificio, cada viaje, cada consejo y no haberme dejado caer nunca". A su familia y amigos dedicaba las palabras más sentidas en una misiva de despedida en la que ha querido acordarse de todos los clubes y personas con las que coincidió en su carrera, compañeros de vestuario y, especial, al Málaga CF y a su doctor, Pablo Campos. "Ha sido un privilegio compartir vestuario con esta manada de locos y, especialmente, vivir de cerca el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de todos. He visto cómo cada día luchaban por llevar a este club al lugar que merece. Os echaré de menos", ha subrayado Luismi.

Con una última muestra de gratitud a la afición por su "cariño y apoyo desde el primer día", llegó el momento de rematar su adiós: "Habéis conseguido que entienda por qué todo el mundo habla del malaguismo. Defender este escudo y sentir vuestro aliento ha sido un auténtico privilegio. Gracias, fútbol. Gracias por regalarme una vida que jamás habría imaginado".