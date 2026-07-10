Nueva cumbre en Nervión para la salida de Akor Adams del Sevilla rumbo a Venecia

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, en estos instantes, se está celebrando una nueva reunión en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la presencia tanto del director deportivo del Venezia como de José Ignacio Navarro para tratar la salida del nigeriano

El mercado de fichajes acaba de comenzar y, a pesar de que parecía que en el Sevilla FC el asunto iba a estar algo más tranquilo, nada más lejos de la realidad. El club nervionense necesita hacer caja con las piezas que tiene, y todo apunta que una de las que puede estar más cercana a salir es la de Akor Adams. El delantero nigeriano llegó a anotar diez goles en la pasada campaña, unos números que han provocado el interés de varios clubes para hacerse con sus servicios. Sin embargo, hay un claro favorito en la pole y ese es el Venezia, que está poniendo toda la carne en el asador para amarrar al punta sevillista.

En la madrugada del miércoles al jueves, tal y como captó ESTADIO Deportivo, el agente del jugador llegó a la capital hispalense con el objetivo de poder cerrar la contratación del jugador. Tienen un acuerdo con él y se esperaban reuniones en los días continuos para alcanzar un acuerdo definitivo por él. El pasado jueves se produjo la primera, una toma de contacto que sirvió para analizar posturas y saber la situación de ambas partes pero, como ha trascendido, sin una oferta formal por parte del club italiano. Todo ello a la espera de una nueva reunión este viernes.

Este mismo medio ha podido conocer de primera mano que, en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, se está produciendo una reunión para tratar de nuevo la salida del delantero italiano. Sobre el mediodía, tanto Ignacio Navarro como el director deportivo del Venezia Filippo Antonelli se han personado en el feudo sevillista para que se produzcan las conversaciones. En un principio, todo apunta a que el club italiano no quiere llegar a los quince millones por el delantero, por lo que habrá que ver lo que acaba saliendo de esta nueva reunión entre las partes.

Akor Adams, normalidad como sevillista

El nigeriano, mientras tanto, ha estado presente en la charla de Luis García Plaza en la sesión matutina de este viernes. Ya ha pasado las pruebas médicas con el Sevilla FC y se le ha visto con un tono alegre durante los minutos que ha estado sobre el terreno de juego. Ya lo ha demostrado en varias ocasiones, y es que siente al club nervionense como su casa y está muy feliz aquí. Sin embargo, esta opción puede antojarse interesante para todas las partes involucradas y habrá que ver si finalmente llegan a un acuerdo definitivo.

Mientras tanto, el club sevillista continúa con su preparación. Aparte de las tres caras nuevas que ya se han producido en el Sevilla, poco a poco se van trabajando para dar salida a ciertos jugadores. Rafa Mir, Fábio Cardoso, Joan Jordán y Gattoni son los más señalados ya que se encuentran entrenando al margen del grupo aunque entrenando en la ciudad deportiva. También se siguen trabajando en otras operaciones, aunque estas como la de Akor Adams son las que pueden generar importantes ingresos para el mercado veraniego de la entidad hispalense.