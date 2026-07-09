Un fichaje que ya tanteó Fajardo como recambio y solución diferente al 'caso Deossa'

En Italia aseguran que el Genoa habría planteado al Real Betis un intercambio entre el colombiano y el danés Morten Frendrup, que ya fue tanteado hace un año como posible relevo de Johnny Cardoso

Una vez cerrado el fichaje de Fran García para el lateral izquierdo, la prioridad del Real Betis en el mercado se centra en la contratación de un '9' de garantías, para lo cual tiene reservado un importante presupuesto. Así lo avanzó el propio presidente del club, Ángel Haro, quien aseguró que los movimientos en el resto de posiciones dependerán de las salidas que se vayan produciendo, como sucede en el centro del campo. Por ello, el fichaje de Dani Ceballos se encuentra de momento en 'stand by', pues las peticiones del utrerano, que exigiría una prima por llegar libre, tampoco encajan por ahora en los parámetros económicos que se manejan en La Cartuja.

Muchas dudas en el centro del campo

En la sala de máquinas, tras la venta de Sergi Altimira y la llegada en su lugar de Facundo Bernal, se esperan novedades en cualquier caso, pues no está claro que se consiga retener a Sofyan Amrabat, con un importante sueldo en el Fenerbahçe, y tampoco hay que dar por hecha la continuidad de piezas como Marc Roca (vinculado con el Espanyol) y Lo Celso, con el que sueña River Plate sin mucho fundamento. Pero, sobre todo, lo que se espera es buscar acomodo a Nelson Deossa, en cuyo lugar llegaría un refuerzo.

Sin noticias del Vasco da Gama

El objetivo principal es recuperar la inversión realizada hace un año para firmar al colombiano procedente de Monterrey, al que se abonaron 11,7 millones de euros. Una meta que se ha rozado con los dedos tras el acuerdo alcanzado con el Vasco da Gama, que incluso podía dejar una pequeña plusvalía a través de una serie de variables. Sin embargo, dicho trato ha quedado paralizado, pues en realidad se había alcanzado con con el empresario Marcos Lamacchia, quien pretende hacerse con el control de la entidad de Río de Janeiro, fiscalizada actualmente por una interventora judicial, lo que dibuja un complejo escenario que ha bloqueado la operación.

Frendrup, un nombre sobre la mesa que ya fue tanteado

Así, desde Italia se apunta una posibilidad que no serviría para cumplir con la misión de restituir en la caja el dinero gastado en el cafetero, pero sí propiciaría la llegada de un relevo de garantías para la medular. Según recoge el portal Diretta Calciomercato, haciendo alusión a una información del periodista Matteo Moretto, el Genoa habría planteado a la entidad verdiblanca la opción de un trueque con el danés Morten Frendrup, que tiene dos años más de contrato firmados pero desea cambiar de aires después de cuatro campañas y medias en el conjunto italiano, al que llegó muy joven procedente del Brondby de su país.

No parece casualidad que el centrocampista nacido en Holbaek estuviese el pasado verano en la agenda de Manu Fajardo como posible sustituto de Johnny Cardoso, siendo finalmente el propio Deossa quien suplió al norteamericano tras su traspaso al Atlético de Madrid. Pero el de Marmato no ha convencido y tampoco se le ha visto con la implicación necesaria, por lo que la decisión es firme y no tendrá una segunda oportunidad, pese a iniciar la pretemporada a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Muchas 'novias' para Deossa que no acaban de dar el paso

Así pues, aunque la idea inicial es coger el dinero y proceder luego a reforzar el centro del campo, con Ceballos aguardado movimientos, sobre la mesa aparece la vía de un intercambio que, no obstante, no está cercano. Puede ser una solución, eso sí, si los pretendientes de Deossa siguen sin dar el paso definitivo, como sucede con River Plate, que anuncia que sigue interesado pero no pasó de ofrecer entre 5 y 6 millones por el 50% del pase.

También salieron a la palestra hace semanas conjuntos como el Flamengo y el Ipswich Town, así como su ex equipo, el Monterrey, y el también mexicano Club América. Incluso, antes de se diese por hecha su marcha a Brasil, en Europa la lista de 'novias' creció de forma importante con la aparición del Hull City inglés, el Besiktas turco, el Panathinaikos griego o el Deportivo de La Coruña. También se informó de un sondeo del Columbus Crew, de la MLS estadounidense. Pero sigue sin llegar la propuesta que convenza.

Frendrup, más cotizado que Deossa

En la recamara, por tanto, estaría ese posible cambio con Frendrup, que a sus 25 años, tiene un mayor valor de mercado que Deossa (la web especializada Transfermarkt lo fija en 15 millones, por los 9 de colombiano). Además, tiene un importante bagaje en la elite europea, alcanzando los 165 partidos con el Genoa, 39 de ellos esta última temporada, en los que ha firmado 8 goles y 6 asistencias.