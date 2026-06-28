Lo Celso responde al interés de River Plate: "No creo que vaya a suceder"

Tras estrenarse con la selección de Argentina en un Mundial, con golazo incluido, el centrocampista del Real Betis aseguró que "no es el momento" de hablar de su futuro, pero sí dejó pistas sobre sus intenciones

Giovani Lo Celso cumplió su sueño de debutar en un Mundial y lo hizo a lo grande. Estuvo en Rusia en 2018 pero no no gozó de minutos; se perdió por lesión la posibilidad de coronarse campeón en Qatar 2022; y en el presente torneo que tiene lugar en Estados Unidos, México y Canadá, no salió del banquillo en los dos primeros envites ante Argelia y Austria. Pero a la tercera fue la vencida y el centrocampista rosarino no solo fue titular ante Jordania, sino que firmó un golazo de falta para abrir la lata en el 1-3 que consolidó a la 'Albiceleste' como líder de su grupo. Ya la espera Cabo Verde en dieciseisavos.

Tras el partido, el argentino no podía ocultar su inmensa alegría. "Es una emoción muy grande, más que nada por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Lo de hoy es inolvidable", señaló. Aunque la prensa de su país quería conocer quiso conocer también cuáles son sus planes de futuro, después de que Eduardo Coudet, que lo tuvo a sus órdenes en Rosario Central, lo haya llamado varias veces para intentar convencerlo de que firme por River Plate.

Lo Celso, por ahora, no tiene intención de volver a Argentina

Como ya informó ESTADIO Deportivo, sin embargo, los movimientos del ex entrenador del Celta de Vivo o el Deportivo Alavés, que ha buscado ayuda en Gonzalo Montiel y Otamendi, no se han visto correspondidos con una oferta por parte del club 'millonario'. Pero aunque en un primer momento la intención de Lo Celso era posponer su respuesta definitiva hasta después del Mundial, para centrarse en el mismo, en el Monumental ya tienen una contestación pública del jugador verdiblanco y la misma ha confirmado lo que ya se presuponía: no está por la labor de regresar aún a su país.

"Creo que no es momento para hablar de eso ni tampoco creo que vaya a suceder", afirmó de forma tajante el centrocampista al ser cuestionado por la cadena ESPN, dejando claro que las posibilidades de aterrizar en el conjunto bonaerense son prácticamente nulas. Además, tampoco River Plate parece en disposición en realidad de afrontar un fichaje de ese calibre.

La entidad bonaerense ya demostró con su propuesta por Nelson Deossa que su potencial económico es muy limitado, recibiendo también el 'no' de Valentín Gómez cuando llamó a su puerta. Unas 'calabazas' que se han repetido con Lo Celso, que desea continuar en un Real Betis con el que está vinculado hasta 2028. "Sí, sí. Tengo contrato ahí. Estoy muy bien. Y 100 por ciento enfocado en lo que es representar esta camiseta. Se viene algo muy lindo por delante", recalcó, insistiendo de ese modo en tratar de poner el foco en su participación en el Mundial.

El plan del Betis y el precio que pide por Lo Celso

Una vez que finalice el mismo y goce de sus vacaciones, el ex del PSG o el Tottenham tendrá que incorporarse a la pretemporada verdiblanca a las órdenes de Manuel Pellegrini, a quien no le sobra en su plantilla. Aunque el club bético, con Isco y Fornals en su posición, tampoco se cierra en banda a una salida y escuchará ofertas, pues además su marcha abriría un importante hueco en el límite salarial. Eso sí, la barrera marcada es la de los 15 millones de euros, muy por encima de los 8 millones de valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt.

Conscientes de que no será fácil que algún club llegue poniendo esa cantidad sobre la mesa por un jugador de 30 años, que además viene de firmar una temporada irregular marcada por problemas físicos, en La Cartuja podrían rebajar el listón hasta los 10-12 millones, después de haber pagado cinco fijos y uno en variables para recuperarlo hace dos veranos.

En caso de salir, Lo Celso quiere seguir en Europa

Descartado por él mismo, por tanto, un regreso inminente a su país, donde en realidad le gustaría volver a jugar algún día en Rosario Central, su prioridad en caso de no continuar en el Real Betis pasa por seguir compitiendo en Europa. En este sentido, en el pasado mercado de enero ya rechazó sondeos del Olympoque de Lyon, el Rennes o el Ajax de Ámsterdam. Pero de momento nada se mueve más allá del interés de River Plate al que el propio Lo Celso ha dado carpetazo.