Ez Abde y Héctor Bellerín, las mejores noticias con vistas al debut liguero

El marroquí completó ya este lunes a puerta cerrada el entrenamiento junto al resto de sus compañeros y debe ser la principal novedad en la lista el próximo viernes, mientras que el badalonés evoluciona favorablemente y tampoco se perderá a priori la cita ante la Real, para la que sí se esperan cinco bajas

La primera plantilla del Real Betis volvía este lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a puerta cerrada para comenzar a preparar el encuentro del próximo viernes 21 de agosto a las 21:00 horas ante la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja, a la sazón el debut en LaLiga 26/27 para ambos pese a ser ya la segunda jornada. Una sesión en la que Ez Abde, ausente del desplazamiento a Bari para el último amistoso de pretemporada del sábado pasado contra el Inter, se ha ejercitado por fin junto a sus compañeros, completando un reingreso que ya esbozaría parcialmente durante la semana pasada. El que sí faltó es Gnangoro Bouare, relegado al filial mientras resuelve su futuro.

Se espera, como anuncia 'Abc', que el marroquí complete los cuatro entrenamientos de esta semana y se convierta en la principal novedad en la convocatoria de Manuel Pellegrini, después de seguir un plan personalizado desde hace justo un mes para superar el esguince en la rodilla derecha que sufrió en vísperas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se perdió por esta circunstancia. También de estar de forma inmediata con el grupo Héctor Bellerín, que hubo de retirarse a los diez minutos del 'bolo' en tierras italianas al sufrir un pisotón en el tobillo derecho y que evoluciona favorablemente, por lo que la sobrextensión de la articulación no ha derivado en una lesión de relevancia.

Pendiente de Morante, el único que podría apuntarse

Así, a la espera la definitiva incorporación de Ez Abde y Héctor Bellerín con luz y taquígrafos este martes a partir de las 09:30 horas en la nueva sesión dispuesta en Los Bermejales, las bajas confirmadas ante la Real Sociedad son el portero Diego Conde (renqueante de una luxación del hombro izquierdo), Aitor Ruibal (que aún no ha vuelto tras su operación de menisco de finales de la temporada pasada), Giovani Lo Celso (con un plan personal también al regresar de las vacaciones con algunas molestias físicas) y Gonzalo Petit (que se recupera de una rotura fibrilar). Todavía es seria duda José Antonio Morante, otro que no viajó a Bari por problemas físicos, aunque no de gravedad.

Una planificación abierta y con deberes por hacer a estas alturas de nuevo

Como ha ocurrido en los últimos años, el Real Betis llegará a los últimos días de una ventana de transferencias con deberes por hacer y la necesidad de firmar, al menos, un par de jugadores sobre la bocina. Con el delantero, el pivote y Dani Ceballos en el punto de mira, repetirán en La Cartuja la arriesgada estrategia de los siete mercados previos, pues sólo en el más reciente, el invernal de la campaña pasada, contrató a Álvaro Fidalgo con 48 horas de margen: en los seis anteriores hubo algún movimiento (si no varios) en el mismo 'deadline day', que este año será el lunes 31 de agosto.