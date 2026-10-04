La subida de Mateo Flores acerca un ingreso extra para el Betis por la letra pequeña del contrato

El canterano verdiblanco, del que el Betis conserva la mitad de su pase, se ha ganado un sitio en Portugal y ha alcanzado su máximo valor de mercado en la reciente revisión

El Betis finalmente no pudo ingresar el dinero esperado por el traspaso de Mateo Flores, pero se reservó la posibilidad de hacerlo en los próximos mercados por su plena confianza en la proyección del canterano.

Cabe recordar que en el periodo estival de 2025, el Betis pactó en el acuerdo de cesión con el Arouca portugués una obligación de compra de 1,4 millones de euros por el 80% del pase, pero el futbolista, debido a dos lesiones, no logró alcanzar el número de partidos señalados para activar la venta imperativa.

Acuerdo de traspaso a coste cero pero con un alto porcentaje para el Betis

Sin embargo, el club luso puso interés en seguir contando con él, pero en otros términos económicos, y comenzó una negociación que terminó con un traspaso sin coste ante el deseo del medio de seguir en el que los verdiblancos se reservaron un 50% de una futura venta, no de la plusvalía, por lo que se llevará la mitad de lo que ingrese el Arouca en una hipotética transacción más adelante.

Por ello, el Betis se encuentra pendiente de su rendimiento y de momento llegan a La Cartuja buenas noticias desde el país vecino. En primer lugar, las lesiones le están respetando y a día de hoy ha estado disponible en lo que va de curso, y en segundo, cuenta con la confianza del técnico, Vasco Seabras, que pidió al club su continuidad en verano.

Mateo Flores ha participado en todos los partidos, en cuatro puestos diferentes

Es cierto que no es titular indiscutible, pero también que ha participado en todos los partidos hasta ahora y encadenó dos encuentros seguidos de inicio antes del largo parón. Así, fue de la partida ante el Santa Clara y también en el empate de la última jornada con el Sporting Clube, cita en la que se vio las caras en el centro del campo con su excompañero Sergi Altimira.

Lo cierto es que su polivalencia le está abriendo la puerta del once, pues hasta la fecha ha sido utilizado en cuatro posiciones diferentes. No en vano, además de ejercer de mediocentro y de centrocampista ofensivo, también se ha desempeñado en los dos carriles, lo que aumenta sus opciones de jugar y también su valía.

Esta capacidad multidisciplinar le ha permitido disputar 215 minutos y también que su valor de mercado haya experimentado un significativo crecimiento en la última revisión realizada por Transfermarkt a final de septiembre.

Alcanza su máximo valor de mercado tras la reciente subida

En este sentido, antes de cerrarse el acuerdo su tasación ascendía a un millón de euros, la misma que cuando estaba en el Betis, y ahora ha alcanzado su techo histórico con 1,2 kilos, reflejo de su evolución y mayor continuidad en el presente curso.

Esta estabilidad alimenta la esperanza del Betis de hacer caja con un futuro traspaso, pues, aunque no fueran muy elevadas las cantidades, los verdiblancos ingresan la mitad del total y cualquier rédito es bien recibido.

Cabe recordar que Mateo Flores fue pieza fundamental en el Betis Deportivo y que llegó a acumular un total de 620 minutos repartidos en 17 partidos en el primer equipo heliopolitano.