El negocio del Betis por el traspaso inmediato de Mateo Flores sigue vivo: "Nos sorprendió"

Caída la obligación de compra, el medio ha dejado muy buenas sensaciones pese a sus dos lesiones y el Arouca pretende renegociar las condiciones firmadas para ejecutar el traspaso con el consecuente rédito para el Betis

El posible negocio del Real Betis con la continuidad de Mateo Flores en el Arouca portugués no quedó cerrado cuando se convirtió en imposible que el centrocampista alcanzara el número de partidos pactados para forzar el traspaso definitivo.

Así las cosas, el club verdiblanco alcanzó un acuerdo el verano pasado con la entidad portuguesa para una cesión por un curso con una opción de compra de 1,4 millones de euros por el 80% del pase que tornaría en obligación si se cumplían dos condicionantes: permanencia del Arouca y que el de Valencina de la Concepción disputara un número de partidos. Lo primero se cumplió, pero no lo segundo debido a dos lesiones importantes que le obligaron a perderse un total de 24 encuentros en su periplo luso.

Mateo Flores convence al entrenador del Arouca

No obstante, esta redacción advirtió a principios de mayo que todavía restaba la posibilidad de que el Arouca ejecutara su opción de compra, decisión que se había aplazado hasta final de curso.

El hecho de disponer de poco protagonismo por sus problemas lesiones complicaban esta vía, si bien el centrocampista sevillano cedido por el Betis ha dejado muy buenas sensaciones en los minutos que ha disfrutado sobre el césped. No en vano, el entrenador del Arouca, Vasco Seabra, en una entrevista muy reciente en Récord, nombró al sevillano entre los futbolistas que más le habían sorprendido en el pasado curso.

"Espen van Ee acabó sorprendiéndome mucho por la forma en que se ganó su puesto. También me sorprendió Mateo Flores, que nos habría sorprendido mucho más de no ser por las lesiones", señaló el míster, que le dio minutos siempre que lo tuvo a su disposición y tiene muy buen concepto del jugador propiedad del Betis.

El Arouca quiere renegociar la opción de compra

Tanto es así que como ha podido saber ESTADIO Deportivo el Arouca desea contar en un principio con Flores para la temporada que viene una vez superadas las lesiones, si bien no por el montante acordado de 1,4 millones de euros por el 80% de sus derechos.

La intención es renegociar esta cifra para firmar a título definitivo al medio y pagar una cifra inferior a la que recoge el contrato firmado, por lo que el balón se encontraría a día de hoy en el tejado del Betis, que debe decidir si lo deja escapar por menos de 1,4 millones de euros.

Mateo Flores, abierto a todos los escenarios

En su momento, el entorno del futbolista ya apuntó a esta redacción la posibilidad de la opción de compra, por lo que el jugador no vería con malos ojos esta vía de continuar en el fútbol portugués, si bien todavía se encuentra todo en el aire, tanto en cuanto el pivote también tendría otras puertas abiertas después de haber disputado hasta 17 partidos con el Betis en la elite.

Las únicas certezas son que el negocio inmediato del Betis por Mateo Flores sigue vivo y que en el caso de no fructificar volverá al Betis, donde tiene contrato hasta 2029, a la espera de un nuevo destino a lo largo del próximo mercado estival.