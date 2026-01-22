Mateo Flores reaparece oficialmente en su cesión con buenas noticias para el Betis

El canterano bético ha regresado oficialmente a los terrenos de juego tras una grave lesión en los albores de su cesión y ya ha empezado a contribuir activamente para que el Betis haga caja en verano por el acuerdo alcanzado en el mercado estival

En los últimos días se han producido numerosos movimientos relevantes en las cesiones firmadas por el Betis el pasado verano al no cumplir con las expectativas. Así, la pasada semana se culminó la ruptura del acuerdo con el Mirandés con Gonzalo Petit, ya a préstamo en las filas del Granada, y pronto podría anunciarse una operación similar con Ismael Barea, sin minutos en Anduva y que pondrá rumbo al Córdoba.

No obstante, estas dos cesiones no han sido las únicas que han aportado novedades en estos días, pues el pasado fin de semana el Betis recibió una grata noticia procedente de Portugal con Mateo Flores como protagonista. El centrocampista de Valencina fue renovado hasta 2029 antes de consumarse su cesión al Arouca, con la mala fortuna de que una lesión de alcance frenó su proyección.

Mateo Flores volvió a competir tras una grave lesión

Así, a finales de agosto sufrió la rotura del menisco externo de su rodilla, lo que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego alrededor de cuatro meses. Un calvario para el canterano bético de 21 años, que empezó a ver a luz a principios de enero, cuando, como informó ESTADIO Deportivo, regresó a los entrenamientos con el resto del grupo.

Ahora, dos semanas después, ya completamente recuperado, Mateo Flores ha vuelto a la competición al disfrutar de minutos el pasado sábado en el partido que enfrentó al Arouca con el Avs Futebol, en el que jugó 18 minutos. El futbolista sevillano no pisaba el césped desde el 23 de agosto, en el choque contra el Rio Ave, pocos antes de sufrir la lesión en un entrenamiento.

Mateo Flores empieza a contribuir para que el Betis haga caja

Esta reaparición resulta beneficiosa para los intereses béticos, pues la cesión incluye una obligación de compra en el caso de que el Arouca logre la permanencia, lo que garantizaría al Betis un sugerente pellizco de 1,4 millones por el 80% del pase del centrocampista. Un objetivo que empezaba a complicarse para los lusos tras ganar un solo partido de once.

Pésima dinámica que curiosamente se ha roto con la vuelta de Mateo Flores, pues el Arouca se impuso al colista por 0-1 y toma aire en la tabla, en la que se ha situado decimotercero, con cinco puntos de renta sobre el descenso. Y es que en el club portugués están convencidos de que el valencinero contribuirá considerablemente a cumplir el objetivo, por lo que se espera que en los próximos partidos crezca su protagonismo de manera progresiva.

En el Betis se encuentran muy atentos a su evolución, pues más allá de que el Arouca se mantenga o no, su continuidad y rendimiento en su actual destino servirán para revalorizarse de cara al mercado estival en el caso de que no se consume la obligación de compra. De momento, su valor de mercado se mantiene en un millón de euros, según Transfermarkt.