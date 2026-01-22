Celta de Vigo - Lille: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 7 de la Europa League

El conjunto celeste, en un gran momento de forma en LaLiga, retoma la competición continental con la obligación de vencer para asegurar el 'top 24' y mantener vivas sus opciones de acabar entre los ocho primeros clasificados

En racha en LaLiga, con tres victorias consecutivas y cinco en las seis últimas jornadas, el Celta de Vigo retoma la Europa League consciente de la dificultad de acabar la Fase Liga en el 'top 8' y lograr con ello un billete directo para los octavos de final, aunque sí tiene en su mano finalizar entre los 24 primeros clasificados y acceder de ese modo al 'play off'. Todo, en cualquier caso, pasa por mantener la buena dinámica este jueves en Balaídos ante el Lille.

Después de firmar dos derrotas consecutivas en la segunda competición continental, frente al Ludogortes (3-2) y el Bolonia (1-2), el conjunto gallego se encuentra en el 19º puesto con 9 puntos, a cuatro del octavo y con dos de renta sobre el 25º, teniendo aún pendiente también una última cita a domicilio frente al Estrella Roja de Belgrado. Sumando dos empates, por tanto, los gallegos tendrían asegurado su pase a la ronda intermedia, pero irán con todo ante los franceses para tratar de apurar sus opciones de llevarse el premio 'gordo'.

La lista de Claudio Giráldez, con la gran novedad de Ferran Jutglà

Para ello, Claudio Giráldez cuenta con el regreso del delantero Ferran Jutglà, principal novedad en la lista de convocados después de quedarse fuera en los partidos ligueros contra el Sevilla FC y el Rayo Vallecano por un asunto personal que no ha trascendido. Junto al catalán, además, también figura el futbolista del filial Hugo Burcio, que debutó el pasado fin de semana. Por contra, no estarán Ilaix Moriba, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas, ni Joseph Aidoo, que no está inscrito en la Europa League. A ellos se suma Carlos Domínguez, con molestias.

Así llega el Lille a Balaídos

Se espera, en cualquier caso, un once con pocos cambios en el bando celeste para hacer frente a un Lille que llega con viejos conocidos de LaLiga, como los ex béticos Mandi y Perraud. El cuadro galo está solo un puesto por debajo del Celta y tiene los mismos puntos, por lo que también buscará la victoria para asegurar el 'top 24' y seguir peleando por la zona de honor que tiene la recompensa de disputar una eliminatoria menos.

Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Radu, Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Miguel Román, Sergio Carreira, Borja Iglesias, Iago Aspas y Williot Swedberg.

Lille: Berken Ozer, Romain Perraud, Aissa Mandi, Nathan Ngoy, Tomhas Meunier, Ethan Mbappé, Nabil Bentaleb, Mukau, Félix Correia, Haraldsson y Olivier Giroud.

¿Dónde ver por TV el Celta de Vigo - Lille de la Europa League?

El partido que disputan el Celta de Vigo y el Lille este jueves 22 de enero dará comienzo a las 21:00 horas en Balaídos y se podrá ver en directo por M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus+ en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Europa League.

¿Cómo seguir online el Celta de Vigo - Lille de la Europa League?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club celeste habrá información actualizada al instante de este encuentro de la jornada 7 de la Europa League.