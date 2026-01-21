Las cuentas del RC Celta en la UEFA Europa League: lo que necesita para clasificarse y para acabar entre los 8 primeros

El equipo que entrena Claudio Giráldez no se puede permitir una debacle en los dos partidos que le restan de la fase de liga de un torneo europeo en el que suma 9 puntos tras seis jornadas. El club gallego aspira a certificar su clasificación para la eliminatoria de play off y sueña con terminar entre los 8 primeros, pero no está fácil

Final del mes de enero bastante importante para el RC Celta en la UEFA Europa League, ya que en estas dos próximas semanas el equipo que entrena Claudio Giráldez debe certificar su clasificación para las eliminatorias de este torneo europeo. El billete lo tiene prácticamente en la mano, salvo debacle que nadie espera. Por tanto, el club gallego puede ser ambicioso y pelear, hasta que las cuentas matemáticas digan lo contrario, por intentar quedar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga lo cual premia con el pase directo a los octavos de final.

Con el formato actual de la UEFA Europa League, aún hay pocas referencias, sólo la temporada pasada, para saber una media aproximada de cuántos puntos se necesitan para acabar la fase de liga de este torneo europeo.

Con todo, se puede decir que a falta de disputar dos partidos el RC Celta tiene en la mano la clasificación para la eliminatoria de play off que se juega en el mes de febrero. El equipo gallego suma actualmente 9 puntos y en la temporada pasada hubo clubes que se clasificaron con 10 puntos, si bien es cierto que hubo dos, Braga y Elfsborg, que se quedaron fuera con esa puntuación. De este modo se puede decir que el RC Celta sumando dos puntos más se asegurará quedar entre los 24 mejores.

Más complicado tiene el RC Celta acabar entre los 8 primeros clasificados de la UEFA Europa League. Para que se diera eso, las cuentas del equipo que entrena Claudio Giráldez son bastante sencillas. Debe ganar este jueves al Lille en el Estadio de Balaídos y la semana que viene al Estrella Roja en Croacia. Esto le permitiría acumular 15 puntos. Una puntuación que la temporada pasada permitió a todos y cada uno de los clubes que la alcanzó terminar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Europa League.

Acabar entre los ocho primeros puestos de la UEFA Europa League da clasificación directa para los octavos de final, permitiendo ahorrarse disputar la eliminatoria de play off que se juega en el mes de febrero. Es decir, que el RC Celta tiene la posibilidad de tener dos semanas para descasar entre semana.