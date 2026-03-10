La lesión de Miguel Román le obliga a perderse lo que resta de temporada con el Celta de Vigo

Miguel Román se perderá lo que resta de temporada después de que la radiografía que le hicieron este martes los servicios médicos del Celta revelara que sufre “una fractura en la base del quinto metatarsiano” del pie izquierdo

El Celta de Vigo encara el duelo de los octavos de final de la Europa League con la baja de Miguel Román, que se perderá lo que resta de temporada por una lesión en su pie izquierdo. El joven debutante pone así fin a su primera temporada con el primer equipo del Celta de Vigo a la espera de poder recuperarse y contar con más protagonismo el próximo curso. La baja de Miguel Román contrasta la gran noticia del día para el Celta ya que Pablo Durán ha recibido el alta y podrá estar en el duelo de octavos de final de la UEFA Europa League.

Miguel Román se perderá lo que resta de temporada después de que la radiografía que le hicieron este martes los servicios médicos del Celta revelara que sufre “una fractura en la base del quinto metatarsiano” del pie izquierdo. El canterano, una de las sensaciones del equipo de Claudio Giráldez, se lesionó durante el entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva Afouteza, penúltimo antes del duelo europeo de ida de los octavos de final de la Europa League contra el Olympique de Lyon en Balaídos. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico y la intervención está prevista para los próximos días. En función de su evolución, el tiempo estimado de baja será de unos tres meses, informaron los servicios médicos del club gallego.

"Durante una acción en el entrenamiento realizado esta mañana en la Ciudade Deportiva Afouteza, Miguel Román notó un fuerte dolor en su tobillo y pie izquierdo. Tras realizársele una radiografía para descartar una posible lesión ósea, las pruebas confirmaron una fractura en la base del quinto metatarsiano. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico y la intervención está prevista para los próximos días. En función de su evolución, el tiempo estimado de baja será de entorno a 3 meses. ¡Ánimo, Miguel!", recoge el comunicado médico emitido por el Celta de Vigo.

Vuelve Pablo Durán

La mala noticia del Celta contrasta con el alta de Pablo Durán, que ya ha superado las dolencias musculares que sufría y está disponible para Claudio Giráldez de cara al choque de octavos de final de la Europa League frente al Olympique de Lyon. El delantero celeste es una pieza clave en el esquema del técnico de Porriño que sigue sumando pólvora a la delantera, junto a Borja Iglesias, Iago Aspas, un renacido Jutglá y el mejor Swedberg.