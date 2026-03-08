El Lyon reserva a Endrick para la cita ante el Celta de Vigo

El Lyon, pensando en los octavos de Europa League frente al Celta de Vigo, partió en la jornada 25 de la Ligue 1 con Endrick como suplente, reservando así al brasileño para el duelo del jueves

El Celta de Vigo encara los octavos de final de la UEFA Europa League con el reto de frenar al Lyon y a su principal estrella, Endrick. El futbolista cedido por el Real Madrid es la gran amenaza del combinado galo que, pensando en la competición europea, se ha dejado puntos en la Ligue ! ante el París FC. En este duelo, Endrick no partió como titular, siendo su suplencia la nota llamativa del duelo. Paulo Fonseca optó por darle descanso al brasileño de cara al choque de la Europa League del próximo jueves ante el Celta, aunque la necesidad obligó al portugués a dar entrada al ex del Real Madrid que jugó poco menos de 30 minutos y llega descansado a los octavos de final de la segunda competición continental.

La osadía del técnico portugués del Lyon, Paulo Fonseca, que reservó a varios de sus titulares, especialmente al brasileño Endrick, para el duelo europeo contra el Celta, le costó dos puntos en el Groupama Stadium ante el París FC (1-1) y perder el tercer puesto de la Ligue 1 en favor del Marsella. Dejó en el banquillo el Lyon, además del jugador cedido por el Real Madrid, a futbolistas habituales como Corentin Tolisso, el danés Noah Nartey y el ucraniano Roman Yaremchuk. Tuvo que recurrir a ellos en cuanto el partido se le puso en contra. Endrick, que vivió su primera suplencia desde que llegó a Lyon, saltó al campo justo un minuto después del gol del París, en el 64. El Lyon, que el jueves jugará con el Celta la ida de los octavos de final de la Europa League, es ahora cuarto, con los mismos puntos que el Marsella, que está por delante por diferencia de goles.

Con este hecho de dejar a Endrick en el banquillo, el Lyon deja clara que su prioridad es la Europa League. El Celta espera al conjunto francés para medirse el jueves en Balaídos. El plan principal es frenar las internadas del conjunto galo que estarán dirigidas por Endrick. El brasileño es la principal arma del Lyon desde que llegó a Francia en el mercado de fichajes de invierno. desde entonces, el delantero suma 5 goles y 4 asistencias en 9 partidos jugados con la camiseta del equipo francés. Su gran estado de forma amenaza la continuidad en Europa del Celta que ya trabaja, tras perder con el Real Madrid en la jornada 27, de cara al esperado duelo en Balaídos, para el que se espera una gran afluencia de público que busca arropar y apoyar a sus jugadores en el sueño de la Europa League.