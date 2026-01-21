Alineaciones PAOK - Betis: Alineación posible de PAOK y Betis en el partido de Europa League

El Betis busca la clasificación directa ante el PAOK con numerosas ausencias que no impiden que Pellegrini tenga que tomar decisiones importantes por las incógnitas de medio campo hacia delante

El Betis se enfrenta en la tarde de mañana al PAOK de Salónica en partido correspondiente a la séptima y penúltima jornada de fase liga de la Europa League con opciones reales de conseguir la clasificación directa para octavos de forma directa una vez asegurada su presencia en dieciseisavos.

Con este fin necesita imponerse y esperar resultados, si bien un triunfo dejaría el objetivo encarrilado a falta de una jornada aunque se aplazara al choque en casa contra el Feyenoord.

Para ello, eso sí, Pellegrini deberá de sobreponerse a numerosas ausencias, pues pierde hasta a ocho futbolistas para este choque contra el líder del campeonato griego.

Antony, la última de las ocho bajas béticas

El último en sumarse a esta lista ha sido Antony, que no viaja por precaución debido a unas molestias de pubis. Igualmente se ha quedado fuera Rodrigo Riquelme, que se lesionó el lunes en el entrenamiento, y Bakambu, sancionado en competición europea. Estas tres bajas se suman a las consabidas de Héctor Bellerín, Junior Firpo, Sofyan Amrabat, Isco Alarcón y Cucho Hernández.

Por ende, el preparador chileno, ante la falta de efectivos, no podrá introducir demasiadas rotaciones, sobre todo del centro del campo hacia adelante, pues tanto en la portería como atrás si tiene dónde elegir. De hecho, el meta es una de las grandes dudas, aunque todo apunta a que será Pau López una vez Álvaro Valles le ha quitado el sitio en LaLiga, mientras que en la zaga resulta probable que siente a Bartra y Natan en favor de Llorente y Valentín Gómez. En los laterales, Ricardo Rodríguez regresa y será de la partida.

Dudas por detrás de Chimy Ávila

Por delante, Deossa vuelve tras su ausencia de última hora ante el Villarreal y cabe la incógnita de quién lo acompañará, si Altimira, Marc Roca o Fornals, aunque el castellonense, ante las bajas en la segunda línea y el hecho de que Abde está recién llegado, podría adelantar su posición y compartir espacio en la línea de tres con Lo Celso y un tercer hombre con varias opciones.

Así, Pablo García podría ser titular en la derecha o Aitor Ruibal como extremo zurdo siempre y cuando no considere Pellegrini meter de inicio al marroquí, sin descartar que Fornals actuara en el doble pivote o Lo Celso empezara en el banco, vía poco plausible. Lo que está claro es que la punta de lanza corresponderá de nuevo a Chimy Ávila ante la ausencia de Cucho y Bakambu. En este sentido, este choque puede ser servir para responder a las preguntas sobre Lo Celso y Pablo García.

Por su parte, los del rumano Razvan Lucescu llegan al choque decimoctavos y necesitan el triunfo para acercarse a la clasificación, lo que no quita que introduzca algún cambio en el once.

Posibles onces:

PAOK: Pavlenka; Kenny, Kedziora, Vogliacco, Baba; Bianco, Meite; Zivkovic, Ivanusec, Taison; y Chalov.

Real Betis: Pau López; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Fornals, Lo Celso, Aitor Ruibal; y Chimy Ávila.