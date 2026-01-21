Pellegrini responde a Haro sobre fichar ahora y aclara las opciones de Abde tras la ocurrido en la Copa de África: "Fue lamentable"

Tras las palabras del presidente acerca de reforzarse en este mercado, el míster chileno apuntó que habrá más opciones de dar alegrías con un plantel mejor, a la par que no descarta la titularidad de Abde y critica lo sucedido en el torneo africano

Manuel Pellegrini, acompañado por Pablo Fornals, ofreció en Salónica la rueda de prensa previa al partido de mañana de la Europa League ante el PAOK, y además de la importancia del partido para evitar la disputa de los dieciseisavos de final, se refirió nuevamente a la posibilidad de fichar en el presente mercado invernal.

Más concretamente, se le cuestionó si aprobaría la salida de Bakambu para poder reforzar la delantera con otro punta, y el técnico respondió de manera tajante en primera instancia, asegurando que está satisfecho con el plantel del que dispone a día de hoy.

"Lo he dicho en otras ocasiones, no me gusta contestar sobre especulaciones, son muchos los que se van y los que llegan según los medios. Tenemos este plantel y estamos muy contentos", apuntó el preparador verdiblanco, que, sin embargo, luego matizó este planteamiento al afirmar que mientras más recursos tengan más opciones habrá de luchar por algún título.

Matiz importante sobre los fichajes en este mercado: "Más posibilidad habrá"

En este sentido, se le preguntó directamente sobre si quedaría satisfecho si no hubiera ningún movimiento de aquí al final de mercado y finalmente se permaneciera con sus mimbres actuales.

"Como técnico siempre quiero tener el mejor plantel posible, mientras más fuertes seamos más posibilidades habrá de disputar alguna cosa. Pero, como digo muchas veces, no hay que traer un nombre nuevo, sino un refuerzo, y hay que tener una cantidad de dinero para fichar a futbolistas que mejoren lo que tenemos en este momento. Por ello, prefiero no especular demasiado sobre este tema en este momento", señaló Pellegrini, aparentemente escéptico sobre la opción de potenciar ahora al plantel más allá de que el propio Ángel Haro apuntó esta mañana que trabajan en esta posibilidad.

Las opciones de Abde de ser titular ante el PAOK

Además, Pellegrini se refirió a las opciones de Abde de salir de inicio contra el PAOK debido a las bajas a pesar de que no es partidario habitualmente de otorgar la titularidad a los futbolistas recién llegados de sus concentraciones.

"No llega al partido de la mejor manera, porque hace tiempo que no entrena con nosotros y ha jugado recientemente una final, pero tenemos muchas bajas y él está en condiciones de jugar. El mismo pidió venir lo antes posible para integrarse", apuntó Pellegrini, que criticó duramente lo ocurrido ocurrió en la final de la Copa África: "Me pareció lamentable, es un perjuicio para el fútbol que terminara de esa forma un torneo tan importante. La gestión del penalti en el 95' estuvo mal, pero también la decisión de Senegal de retirarse, porque de ser así, todos nos tomaríamos la justicia por nuestro mano".

La importancia del partido y el portero titular

Sobre el partido en sí, espera que el Betis muestra la versión "ofrecido hasta ahora en Europa", destacando la trascendencia de conseguir ya el pase directo para octavos. "Seria muy importante, porque mirando el calendario jugamos muchos partidos seguidos y sería un alivio quitarnos los dos partidos de dieciseisavos. Además, al margen de saltarnos una eliminatoria, es importante para mantener la racha goleadora y para eso hay que hacer un buen partido ante un rival que está muy bien y, como nosotros, es ofensivo".

Por otro lado, no dio pistas sobre el portero titular en la cita de mañana: "Tengo dudas en los once que van a jugar, hay que valorar una serie de cosas, ya veremos quien juega mañana".