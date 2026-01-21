Mendilibar avisa sobre el ultracompetitivo PAOK: "Que tenga cuidado el Betis; tienen a Taison, a Zivkovic, a la perla de Grecia..."

El que fuera ganador de la Europa League con el Sevilla FC y actual entrenador del Olympiacos conoce muy bien al equipo griego, rival del Real Betis en la séptima jornada de la Fase Liga de la UEL. Este curso, el técnico vasco ha perdido sus dos duelos contra los tesalonicenses

El Real Betis visita este jueves al PAOK de Salónica, en la jornada 7 de la Fase Liga de la UEFA Europa League, y ha sido advertido de que se va a encontrar un encuentro mucho más complicado de lo que haya planificado el siempre prudente Manuel Pellegrini. El análisis es de una voz tan autorizada como la de José Luis Mendilibar, actual entrenador del Olympiacos FC y antiguo rival de los verdiblancos en sus etapas al frente de banquillos de equipos españoles como el Sevilla FC, el Deportivo Alavés, la SD Eibar, el Real Valladolid o el Athletic Club.

Mendilibar, que precisamente ganó la Europa League con el Sevilla en 2023, ha perdido los dos partidos de la presente temporada contra el PAOK, que en octubre se impuso al Olympiacos por 2-1 en el Toumba Stadium en un duelo liguero y el pasado 14 de enero le eliminó en los cuartos de final de la Europa League con un 0-2 en El Pireo. Desde su experiencia, ha advertido al Betis de los peligros que se va encontrar en Tesalónica durante una entrevista con Canal Sur Radio.

"El Betis es favorito, pero que tenga cuidado con el PAOK"

"A ver, yo creo que por individualidades quizás el Betis sea mejor, pero yo del PAOK destaco su equipo, el que juegan todos para todos, y luego también tienen esas individualidades que, igual menos que el Betis, pero que le dan ese salto de calidad. A ver, favorito seguro es el Betis, porque al final es de la LaLiga española y cualquier equipo de LaLiga española puede ser favorito con cualquier equipo de la liga griega, pero que tenga cuidado el Betis porque estos además están en un momento muy bueno de juego", ha analizado.

Mendilibar analiza al PAOK de Salónica

"El primer rival al que nos enfrentamos en Olympiacos cuando llegamos fueron ellos y ganamos bien en su campo; pero desde entonces yo siempre le he dicho a mi cuerpo técnico y a todos con los que he hablado que para mí el PAOK es el equipo más competitivo del fútbol griego junto con nosotros. Puede estar a esa altura el AEK, el Panathinaikos... pero yo creo que ellos, sin cambiar demasiado el equipo, mantienen mucho lo bueno que tienen. Tratan de firmar poco a poco, tienen muy buenos futbolistas, tienen muy buen fútbol base... Yo creo que es el mejor fútbol base de Grecia. Es un difícil jugar contra ellos".

Especial atención al trío de mediapuntos del PAOK: "Taison, Zivkovic y la perla de Grecia"

"Sí, estos, creo que sobre todo tienen los a tres mediapuntas que son muy buenos: Taison, que ya tiene una edad avanzada, pero está muy bien y tiene 60 o 70 minutos muy buenos; tiene a Zivkovic, que también está muy bien, jugando por derecha a pierna cambiada; y luego tiene otro mediapunta (Chatsidis) que es muy bueno, muy joven, la joya de Grecia. Éste participa mucho ahora, le renovaron en verano después de estar a punto de venderlo y está jugando muy bien".

"El resto del equipo compite, compite muy bien. Tiene a dos mediocentros que son fuertes y que no te regalan absolutamente nada, que yo creo que es lo más importante que tienen ellos. Si les dejas jugar, estas fuera. Y luego, si tienen llegan a tres cuartos de campo, ahí tienen mucho peligro", ha añadido Mendilibar, quien ha hecho mención igualmente al factor ambiente que siempre influye en los estadios de Grecia en general y en el del PAOK, en particular.

El Toumba Stadium de Tesalónica, una caldera para los rivales

"Sí, aprietan. Además, hay mucha rivalidad con Olympiacos. Son muy fans de su equipo, están siempre muy encima. Viven lejos con respecto a Atenas, están a 500 kilómetros de Atenas y creen que se favorecen más a los equipos que estamos aquí, por en Atenas o cerca. Ellos se sienten un poco distanciados y en ese sentido, cuando vamos los allí son muy contrarios a nosotros, se llena el campo...".

"Contra el Betis yo creo que también se va a llenar el campo, seguro, porque ellos también tienen la posibilidad de clasificarse directamente para octavos de final, si quedan entre los ocho primeros, están ahí con esa posibilidad también de meterse y lo tienen que intentar. Van a intentar ganar al Betis para colocarse ahí arriba y no tener que jugar esa eliminatoria que hay por medio ('play off' de dieciseisavos)".