PAOK - Betis, en directo el partido de hoy de la Europa League en vivo online

Encuentro correspondiente a la 7ª jornada de la Europa League, que enfrentará al PAOK de Salónica, equipo de la liga griega, al Real Betis Balompié en el Estadio Tumba; partido clave para los intereses verdiblancos para poder dejar bien atada su clasificación entre los ocho primeros de la competencia europea y evitar un partido de más en un apretado mercado

¡BUENAS TARDES! Comienza una nueva jornada de la Europa League, la séptima en este caso. El Real Betis se enfrentará en tierras helenas al PAOK de Salónica, en busca de amarrar el billete entre los ocho primeros de la competición europea. Comenzamos la previa de este interesante duelo que también contará con la ayuda del compañero Óscar Murillo tanto para las notas como para la crónica.

¿Alguna duda sobre cómo ver el encuentro? Aquí tenéis la previa completa a través del compañero Aitor Torvisco, que brinda las diferentes opciones para poder verlo, contando también con algunos datos para poder contextualizar el partido de esta tarde.

Manuel Pellegrini lo tiene claro, y es que este duelo es importantísimo para los intereses verdiblancos, con la posibilidad de poder contar con hasta dos partidos menos en un calendario muy apretado. A esa y a otras cuestiones quiso referirse el técnico chileno, que volvió a hablar de un mercado de invierno que, hasta ahora, está muy parado.

Otro de los grandes protagonistas de este Betis es Pablo Fornals , que sigue demostrando ser una de las piezas claves del equipo dirigido por Manuel Pellegrini. En la comparecencia de prensa celebrada el pasado miércoles, se mostró feliz por sus últimas actuaciones, deseando que " su mejor momento esté aún por llegar y sea con el Real Betis ".

La vida, en muchas ocasiones, va de reencuentros. Y esto lo vivió el pasado miércoles Loren Morón , que ha aprovechado la visita bética a tierras helenas para poder reencontrarse con muchos de sus excompañeros. Cabe recordar que el ariete juega en el Aris de Salónica, por lo que conoce bien al rival del Betis en esta tarde-noche. Grandes abrazos para un jugador que ha gozado muchos años en el primer equipo verdiblanco.

Y, como dice el refrán, no hay dos sin tres. Martín Montoya , que estuvo varias campañas bajo la disciplina del Real Betis, también aprovechó para hacer su correspondiente visita al hotel de concentración del equipo verdiblanco durante la mañana de este jueves. El lateral, ahora mismo, se encuentra como agente libre y su última experiencia futbolística fue con el Aris de Salónica.

¡VESTUARIOS LISTOS! El Real Betis comparte unas imágenes donde ya se ve el vestuario visitante del Estadio Tumba totalmente listo para la acción. Muchas son las dudas que conciernen al once de Manuel Pellegrini, que tendrá que hacer malabares para ajustarse a las bajas existentes .

Rodrigo Riquelme, Antony, Bakambu... Estos son algunos de los nombres que no estarán esta tarde en tierras helenas, siendo bajas considerables para un encuentro donde se antoja vital poder confiar en las rotaciones. Con todos esos ingredientes, el compañero Álvaro Palomo analiza las opciones de Manuel Pellegrini .

El mercado de invierno no es que esté dejando muchos nombres en el Real Betis, que aún no ha podido contabilizar ninguna llegada a la espera de que algún nombre pueda salir. Uno de los encargados de mover los hilos es Manu Fajardo , que lanza un aviso importante, y es el de que " el mercado aún no ha explotado ". El compañero Óscar Murillo recoge las declaraciones del director deportivo en la previa del encuentro en Grecia.

El árbitro de esta tarde será el colegiado Simone Sozza , del colegio italiano. Durante esta temporada, ya ha arbitrado varios partidos europeos, siendo el último de ellos una victoria de Panathinaikos sobre el Sturm Graz en casa del conjunto heleno, por lo que el Real Betis deseará que no se vuelva a repetir este precedente

El equipo de Manuel Pellegrini contará con la presencia de Pau López bajo palos tras varios partidos sin poder hacerlo, sumándose también la titularidad de Pablo García , el canterano del Parque Alcosa.

También se da a conocer el once del PAOK de Salónica , que intentará dar el campanazo frente a los de Manuel Pellegrini.

Nombres importantes como Bartra, Natan o Lo Cels o esperarán su oportunidad desde el banquillo, siendo también este un ejercicio de rotación. Otro de los nombres propios es Abde , que ya cuenta con sus compañeros y que podrá ser uno de los recambios que use Pellegrini.

Gran oportunidad para el canterano Pablo García . Con el debate existente acerca de su figura, tendrá una oportunidad de oro para poder reivindicarse en un escenario importante como es la Europa League. Otra de las novedades está en la portería, queriendo brindar Pellegrini una nueva oportunidad al guardameta catalán Pau López .

El fútbol, en muchas ocasiones, tiene imágenes grandiosas. Y esta es una de ellas. Una de las gradas del estadio del PAOK luce un cartel que sirve para homenajear a las víctimas del accidente de Adamuz , en Córdoba.

Saltan a calentar los porteros del Real Betis y los jugadores del PAOK de Salónica, que han sido recibidos bajo los aplausos del público heleno , que prometerá un gran ambiente en esta tarde-noche europea.

También habla uno de los regresos del Real Betis, como es Pau López . El portero catalán lleva sin vestirse los guantes de portero desde el 27 de octubre, y se ha mostrado contento de volver a la titularidad bajo los micrófonos de Movistar Plus. " Es un buen desafío para nosotros (...) Tenemos la oportunidad hoy de estar entre los ocho primeros. Hay que dar lo mejor de uno mismo".

Uno de los entrenadores más recordados en el fútbol sevillano es José Luis Mendilibar . Tras conseguir la Europa League con el Sevilla FC en el año 2023, su aventura profesional continuó en Grecia, entrenando al Olympiakos. Es por ello que es una de las voces más autorizadas para hablar del PAOK, que se encuentra en un gran momento de forma .

Así se encuentra la tabla clasificatoria antes del encuentro frente al PAOK, siendo esta una gran oportunidad para dejar sentenciada la clasificación entre los ocho primeros de la Europa League.

En los micrófonos de Movistar Plus , ha comparecido de nuevo el director deportivo verdiblanco sobre el césped del Estadio Toumba. Tras destacar el gran ambiente del estadio y las cualidades individuales del rival, quiso referirse al mercado de invierno, dejando claro que " en caso de venir un nueve, tiene que ser un nombre que mejore lo que tiene el Betis y que traer por traer no lo van a hacer".

El Real Betis sabe que, este año, la Europa League debe ser uno de los objetivos esenciales, y que mejor que demostrarlo en tierras griegas. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini se enfrenta este jueves, a las 18:45 de la tarde, a uno de esos equipos con cartel europeo, como es el PAOK de Salónica. El conjunto griego es un viejo conocido dentro de las competencias europeas, con las ya famosas visitas al país heleno que suelen traducirse en ambientes calientes. No es para menos, ya que la afición griega es conocida por el calor que brindan a sus jugadores, una baza en contra para todos aquellos visitantes.

A pesar de eso, los verdiblancos tienen una gran ventaja, y esa se encuentra en lo clasificatorio. En todo lo que va de competencia europea, los béticos aún no han conocido la derrota, manteniéndose como invictos y logrando estar entre los cuatro primeros de la Europa League. Todo un éxito que cabe recordar que sufrió, y de lo lindo, la pasada campaña para acceder a los play-offs de la Conference League. Ahora, el chip es distinto, y eso bien lo sabe el equipo bético que confía en soñar con cotas altas este año.

Con una clasificación encarrilada, el duelo de esta tarde atañe cierto peligro, ya que los griegos suelen ser un hueso muy duro de roer. Una prueba de ello es la victoria que cosecharon en el campo del Lille y su actual situación en la tabla clasificatoria, ya que acumulan nueve puntos y se encuentran en la 18ª plaza, puesto que le permitiría acudir a los play-offs de la Europa League. Una victoria frente al equipo bético casi que aseguraría esa tarea de clasificación, y quedando un pequeño hueco, aunque casi imposible, para soñar con algo más.

A esto se enfrenta el equipo sevillano, que ya llega con múltiples bajas al encuentro. La aparición de Abde es la principal novedad de una convocatoria donde no aparecen nombres importantes como Rodrigo Riquelme, Antony o Bakambu. Bajas sensibles para un equipo vivo en todas las competiciones, y que ve cada vez más cerca el maratón de partidos, estando esa eliminatoria frente al Atlético de Madrid en la cúspide de todo. Mucha es la ambición la que tiene tanto la afición como la entidad en poder aspirar a cosas importantes este año, pero antes hay que refrendar todas esas ilusiones en territorio heleno.