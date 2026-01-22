Pellegrini, tras la derrota, sin diagnóstico claro sobre las lesiones de Lo Celso y Ruibal: "No van a estar para el fin de semana"

El técnico chileno habló tras la primer derrota europea, sin mojarse sobre las situaciones de los lesionados Aitor Ruibal y Lo Celso

El Real Betis ha consumado su primera derrota europea en tierras helenas, tras encajar dos goles por parte del PAOK de Salónica que han acabado provocando este final. Las sensaciones no han sido nada buenas, ya que el equipo no ha dejado buenas sensaciones en ninguno de los dos aspectos, tanto en defensa como en ataque. Más si son por errores defensivos, ya que el primer gol vino por imprecisiones a la hora de defender un centro lateral y el segundo tanto por un error del debutante Morante JR. Si a todo esto se le suman las lesiones de Lo Celso y Ruibal, el balance es muy malo.

Tras el encuentro, Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación, mostrando también esa visión negativa sobre el devenir del partido. "Creo que fue un partido muy disputado. El Pazos hizo un muy buen partido ofensivamente, se cerró cerca de su área, no tuvo mucha llegadas a nuestra portería, pero tampoco nosotros pudimos estar muy creativos", declaró el técnico. También se lamentó de la lesión de Gio Lo Celso, que pudo haber cambiado algo el devenir del partido debido a su creación. Los cambios eran muy importantes, la entrada de Gio, porque el equipo tenía el dominio y el control del partido. Sin embargo, no teníamos mucha creación ni mucha llegada, pero Gio duró un minuto y, más la salida de Aitor, nos hace hacer dos cambios más que no estaban dentro del contexto", respondió sobre ello.

Hay una preocupación en el beticismo, y esa es la de saber qué tienen tanto el centrocampista argentino como el capitán verdiblanco. Sobre ello, el técnico no ha querido mojarse. "No, la verdad que no. Es muy difícil tener algún diagnóstico ahora, pero son ambas lesiones musculares, así que no van a estar para el fin de semana. Aitor sintió una molestia que se paró a tiempo, lo de Gio fue al minuto de haber entrado", respondió sobre ello.

Por último, el chileno también fue cuestionado sobre el mercado de fichajes, dejando claro que la posición suya no ha cambiado a pesar de la derrota y sin mojarse sobre ello. "Lo importante es que los jugadores que tenemos en este momento tenemos que tratar de ir a Vitoria a sacar puntos por LaLiga. Después, intentar clasificar en casa con el Feyenoord para ahorrar los dos partidos de dieciseisavos de final. En eso estamos mentalizados", finalizó.