Desde el lamento de Valentín Gómez y Diego Llorente, hasta el llamamiento de Ángel Ortiz: "Que La Cartuja sea una caldera"

Valentín Gómez, Diego Llorente y Ángel Ortiz hablaron tras la derrota en Salónica, dejando claro que van a dejar todo para conseguir el billete entre los ocho primeros en La Cartuja

El Real Betis no ha sido capaz de mantener el invicto en la Europa League, ya que ha acabado cayendo por dos goles a cero en tierras griegas. Desde el primer momento, los helenos demostraron que no iban a ser un mero paseo para el equipo de Pellegrini, y así lo demostraron con gran criterio en las distintas acciones realizadas por el equipo de Salónica. En la segunda parte, finalmente, llegaron los tantos, tanto de Zivkovic como de Giakoumakis, que sirvieron para acabar condenando a la derrota al equipo verdiblanco. Ambos tantos también vinieron de errores claros defensivos, siendo el segundo tanto más evidente con el error de Morante JR.

Tras el encuentro, hasta tres fueron los jugadores que comparecieron ante los micrófonos de Betis TV, que contaron con un mensaje algo más optimista al respecto del encuentro disputado y con la confianza en poder lograr el pase entre los ocho primeros la próxima semana en La Cartuja.

Valentín Gómez, sabedor del aprendizaje

El primero en comparecer fue el central argentino, una de las revelaciones de este Betis, aunque no haya tenido su mejor tarde en Grecia. "Todo sirve para aprender. Obviamente que no todos los partidos vas a jugar bien, a veces vas a jugar no tan bien como nos tocó hoy. La actitud del equipo estuvo a la altura, lo luchó durante todo el partido y bueno, hoy tocó perder. Sin duda, vamos a seguir para intentar ganar nuevamente", declaró.

Sobre las lesiones tanto de Aitor como de Lo Celso, también quiso lamentarse. "No está bueno perder compañeros. Jugamos muchos partidos por temporada, cada semana tenemos dos partidos, así que una lástima. Vamos a estar lo más juntos posible para sobrellevar esto lo más rápido".

El mensaje positivo de Diego Llorente antes de la maratón

A pesar de que la defensa ha quedado señalada, el central no ha firmado un mal partido, siendo el salvador en varias ocasiones que pudieron haber provocado diversos tantos del equipo heleno. "El resultado evidentemente no ha sido bueno. Quizás no ha mostrado lo que ha sido el juego en los noventa minutos. Creo que también, tanto por posesión como por ocasiones, hemos creado más que ellos. Incluso a un equipo que les gusta tener el balón, como el PAOK, pues hemos dominado la posesión. Pero al final, quien gana en las áreas, pues gana", respondió.

También quiso hacer referencia a las finales que le vienen ahora al equipo, con el Feyenoord y el Atlético de Madrid en el horizonte. "Creo que hemos hecho un buen trabajo hasta aquí. Evidentemente un buen resultado hoy nos hubiera dejado puesto a nuestro favor. Pero sí, se pone un poco más apretado. Pero confiamos que delante de nuestra gente podamos sacar un buen resultado".

El llamamiento a llenar la Cartuja por parte de Ángel Ortiz

Por último, el joven lateral también fue uno de los que compareció ante los medios. A pesar de haber sido un mal partido, el rendimiento de Ángel no ha sido malo, adquiriendo aún más relevancia con la lesión de Aitor. "Este equipo también venía haciendo muy buena fase de grupo y obviamente pues a nadie le gusta perder, a todos nos gusta ganar y bueno, intentar la semana que viene también sacar la victoria en casa para lograr la clasificación".

Para finalizar, quiso lanzar un mensaje a la afición del Betis, sabedor de la importancia de los partidos que vienen. "Animo a la gente, aunque no hace falta que la anime porque siempre está, a que vaya allí el jueves. Que La Cartuja sea una caldera y podamos llevarnos los tres puntos y meternos entre los ocho primeros".