Pablo Fornals sube la apuesta: "Deseo que mi mejor momento aún esté por llegar y que sea en el Betis"

Todo el mundo piensa que Fornals atraviesa actualmente el mejor momento de su carrera, menos él, que siempre quiere más y lo hace anteponiendo el trabajo de equipo a la gloria personal. El '8', que sorprendió saludando en griego, analiza el momento del Betis y señala las virtudes del PAOK

Con cinco goles y seis asistencias en 20 jornadas, lo que le sitúa entre los centrocampistas más decisivos de LaLiga EA Sports; intocable también para Manuel Pellegrini en cinco de las seis citas de la UEFA Europa League y en dos de las cuatro eliminatorias de la Copa del Rey; brillante como cerebro creador, de mediapunta conseguidor, de extremo infatigable o donde le digan; recién regresado a la selección española absoluta en año de Mundial... Bien podría decirse que, a sus 29 años, Pablo Fornals ha alcanzado en el Real Betis el mejor momento de su carrera. Lo piensa todo el mundo. Menos él.

"Los números lo dicen, pero yo espero que éste no sea el mejor momento de mi carrera, espero que mi mejor momento aún esté por llegar y que sea en el Betis", ha deseado Fornals al ser preguntado por su excelente nivel de juego en la rueda de prensa que el futbolista castellonense y el técnico Manuel Pellegrini han concedido en el Toumba Stadium, en la previa del choque de este jueves ante el PAOK de Salónica griego de la séptima jornada de la Fase Liga en la Europa League.

El Betis y Fornals, en un gran momento en el tramo muy importante de la temporada

"Me trazo las mismas metas haya o no Mundial, siempre intento dar lo mejor de mí. Para eso trabajo, dentro y fuera de la ciudad deportiva. Lo que me dice el momento en el que estamos es que, ganando mañana, podemos dejar casi certificado el pase entre los ocho primeros y seguir en la buena línea en la que venimos en las tres competiciones, como ha dicho el míster. Y hablando de lo personal, estoy muy contento por el momento en el que estoy ahora mismo y pero sobre todo del buen momento en el que está el equipo".

"Al final, esto no va de uno, sino de que todo el equipo esté en una muy buena línea". "Es decisión del míster quién juegue de inicio el partido. Los once que salgan más los cambios que se hagan van a hacerlo lo mejor que sepan y van a intentar sacar el partido adelante. Sea Gio (Lo Celso), sea yo, sea quien sea", ha añadido luego sobre ese aumento de su importancia en el equipo (aún más si cabe) debido a las numerosas bajas que sufre el Betis.

Pablo Fornals: "Este Betis aún no ha tocado techo"

"Creo que jugamos un buen partido contra el Villarreal, pero creo que fue sólo eso: un buen partido. Obviamente quea todos los compañeros nos motiva jugar en Europa, pasar eliminatorias... Creo que lo que vivimos el año pasado, a pesar de perder la final, fue algo muy bonito y ¿por qué no volver a repetir? Espero que vengan muchos partidos contra rivales duros. Eso querrá decir que seguimos avanzando en la competición y que no hemos tocado techo".

Fornals sorprende saludando en griego: "Sólo sé decir hola y palabras malas"

El '8' del Betis ha sido preguntado por un periodista local por su grado de conocimiento sobre el PAOK de Salónica y cuáles cree que son la mejores armas de su rival. "El PAOK es un equipo con buen trato de balón, que intenta no sólo tener el balón por tenerlo, sino para atacar y lo hace además con muy buenos jugadores. Así lo están demostrando en su liga y en Europa", ha respondido el jugador del Betis.

Al inicio de la comparecencia, Fornals ha causado sorpresa entre los periodistas locales por saludarles en griego. "No, no, en griego sólo sé saludar y decir... cosas malas, como en casi todos los idiomas", ha manifestado entre risas, acerca de esa inabarcable sabiduría popular que se adquiere compartiendo vestuario con personas de tantos y tan diversos lugares del mundo.