La IA de Olocip elige a dos jugadores del Betis entre los mejores futbolistas de la primera vuelta en LaLiga EA Sports

La Inteligencia Artificial de la empresa Olocip elige a los 33 futbolistas que más impacto han generado para sus respectivos equipos en las primeras 19 jornadas del campeonato nacional de liga en Primera división, repartidos en tres alineaciones: los Onces de Oro, de Plata y de Bronce de esta 2025/2026

El Real Betis ha cerrado la primera vuelta de LaLiga EA Sports 2025/2026 con un balance de relativa decepción, marcada por esa ilusión de pelear por clasificarse para la Champions que queda ya a nueve puntos de distancia y por los cinco que le saca el Espanyol en la quinta plaza; mientras que los verdiblancos empatan a 29 unidades con el séptimo, el Celta, y aventajan en cinco al Athletic, que marcha octavo. Además de los datos colectivos, flota cierto debate sobre el rendimiento individual de Antony dos Santos en los partidos más importantes, en unas sensaciones que los datos estadísticos se empeñan en matizar.

De hecho, al margen de ocupar posición europea en el ecuador del campeonato liguero (con la tercera mejor puntuación en la 'era Pellegrini'), además de estar matemáticamente clasificado para la siguiente ronda de la Europa League y de pelear este mismo miércoles por avanzar hasta los cuartos de final de la Copa del Rey, la Inteligencia Artificial de Olocip ensalza a dos jugadores del Betis entre los más determinantes de esta primera mitad del curso: el propio Antony y, especialmente, Pablo Fornals. La IA ha armado los tres mejores onces y el castellonense figura en el de Oro, con el brasileño en el de bronce para poner en valor esta primera vuelta.

El Once de Oro de la primera vuelta en LaLiga, según la Inteligencia Artificial

La alineación con los jugadores que más valor han generado para sus equipos de LaLiga en la primera vuelta está formado por Aarón Escandell (Real Oviedo) en la portería; con Alejandro Catena (Osasuna) y Leando Cabrera (RCD Espanyol) como centrales escoltados en los laterales por Óscar Mingueza (Celta) y Carlos Romero (RCD Espanyol). En el centro del campo están Pedri (Barcelona) y Pablo Fornals (Real Betis), con Alberto Moleiro (Villarreal) en la mediapunta, Lamine Yamal (Barcelona) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) en los extremos; y Kylian Mbappé (Real Madrid) en la punta de ataque.

En una comparativa por 90 minutos, Álex Baena ha sido el jugador que con menos minutos de juego ha producido un mayor impacto, seguido de Gerard Moreno y Raphinha. Aarón Escandell (Oviedo) es el jugador que más acciones defensivas de calidad ha completado, Pedri a nivel construcción destaca Pedri y en el área ofensiva no hay nadie más decisivo que Mbappé (Real Madrid).

Según los datos de Olocip a los que ha tenido acceso ESTADIO Deportivo, el delantero francés ha sido el jugador con mejor rendimiento de la primera vuelta de LaLiga para la IA. El delantero del Real Madrid lidera la tabla como jugador que más valor genera con sus acciones, que han generado una diferencia de 12 goles por encima de los esperados para el conjunto blanco.

El Once de Plata de la primera vuelta de LaLiga

En el segundo mejor equipo que se puede formar con las estrellas de LaLiga, según la IA de Olocip, la portería es para Joan García (Barcelona); en defensa Jonny Otto (Celta), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Enzo Boyomo (Osasuna) y Álvaro Carreras (Real Madrid); en la medular destacan Tajon Buchanan (Villarreal), Carlos Álvarez (Levante), Dani Olmo y Raphinha Dias (Barça); y arriba formarían dupla el también culé Ferran Torrés y Vedat Muriqi (Mallorca).

El Once de Bronce de la primera vuelta de LaLiga

Por último, para completar los 33 jugadores más destacados en la primera vuelta, la alineación de bronce de la IA en las primera 19 jornadas disputadas en LaLiga 25/26 estaría formada por Ionut Radu (Celta); Pau Cubarsí (Barcelona), David Carmo (Oviedo) y Rafa Marín (Villarreal) en una línea de tres centrales; con Brais Méndez (Real Sociedad), Koke Resurrección (Atlético) y Fermín López (Barcelona) en una medular con Antony dos Santos (Real Betis) y Álex Baena (Atlético) en los extremos y con los colchoneros Julián Álvarez y Antoine Griezmann como referencias más adelantadas.

"En Olocip empleamos Inteligencia Artificial para ir más allá de las métricas tradicionales en el ámbito del fútbol (Big Data). En lugar de centrarnos únicamente en la cantidad de acciones, nuestro revolucionario enfoque de IA se enfoca en evaluar la calidad de estas acciones que realizan los jugadores. No nos limitamos a recopilar datos descriptivos, sino que analizamos el valor intrínseco de cada acción en el contexto del juego".

"Nuestro sistema, respaldado por avanzadas técnicas de aprendizaje automático, evalúa el desempeño de los jugadores considerando la variación en la probabilidad de anotar o recibir un gol al realizar acciones específicas. Esta perspectiva única nos proporciona una comprensión más profunda y precisa del verdadero impacto de cada jugador en el desarrollo del juego de sus equipos", explican desde la empresa del exfutbolista Esteban Granero. El Betis empezará la segunda vuelta con muchas bajas, pero avalado por la IA y con ganas de seguir la tendencia en los cinco años anteriores con Pellegrini: siempre acaba mejor de lo que empieza.