Antony se sincera sobre la situación del Betis y se ilusiona con la Copa: "Queremos ganarla"

A la salida de la ciudad deportiva, el extremo brasileño reconoce que el Betis atraviesa por bache y destaca la importancia de redimirse en el primer partido en casa en 2026 en pos de la ambiciosa meta copera

Aunque se le reprocha que su rendimiento hasta ahora no mejora el del curso pasado por sensaciones, Antony resultó nuevamente decisivo en el empate contra el Oviedo al servir la asistencia del tanto verdiblanco, marcado por Lo Celso. Así, el brasileño ya suma ocho goles y seis asistencias y está llamado a ser clave en lo que resta de curso para cumplir con los objetivos marcados.

El primero de ellos es seguir avanzando en la Copa del Rey con un triunfo en el choque del próximo miércoles en La Cartuja, donde se enfrenta con el Elche en octavos del torneo. No en vano, a la salida del entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el brasileño ha atendido al micrófono de ESTADIO Deportivo para destacar la importancia del choque contra los ilicitanos para seguir recorriendo el camino más corto hacia un título y de camino enterrar las malas sensaciones ofrecidas contra el colista de Primera.

Antony tilda de "especial" el partido contra el Elche: "Hay que pasar página"

"Sí, sí, el partido de este miércoles es muy importante para nosotros, es en casa, ante nuestra afición y, sin duda, es un partido especial", señaló Antony, que ve fundamental imponerse a los de Eder Sarabia para despejar las dudas suscitadas en los dos últimos encuentros ligueros.

"Hay que levantar esta situación. Es un momento difícil, pero eso pasa. Tenemos que pasar página", apuntó el extremo brasileño, que hizo hincapié en la necesidad de saltar al terreno de juego con los cinco sentidos puestos en el choque. "Hay que estar muy concentrados para el partido del miércoles para hacer un buen y llevarnos la victoria", indicó el futbolista verdiblanco, que no esconde la ambición del vestuario cuando se le preguntó por el objetivo del Betis en esta competición.

Antony, claro sobre la Copa: "Queremos ganarla"

"Claro, todos nosotros queremos ganar la Copa", indicó Antony, que afronta el envite contra el Elche con mucha ilusión y consciente de que el beticismo necesita una alegría después de empezar el año con mal pie, con una goleada en contra en el Santiago Bernabéu y el empate en el Carlos Tartiere. Así, el choque de este miércoles, a partir de las 21:00 horas, será el primero de los heliopolitanos como locales en 2026, y hay muchas ganas de celebrarlo con la clasificación para cuartos.

Cabe recordar que esta ronda es a partido único y que el sorteo deparó al Betis la fortuna de ejercer como local ante un rival de la misma categoría.