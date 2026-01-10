Las engañosas sensaciones con Antony: igual de letal en menos tiempo

En sus 26 partidos de la primera etapa, marcó nueve goles y brindó cinco asistencias en 2.133 minutos; ahora, lleva 8+6 en sólo 1.657

Para muchos, Antony Matheus dos Santos parece otro. Indiscutible de nuevo para Manuel Pellegrini, hay voces (en el mundo irreal de las redes sociales) que claman contra un jugador acomodado, ahora que el Real Betis se ha gastado 22 millones de euros fijos, cuatro en variables y el 50% de toda plusvalía futura en hacerlo suyo hasta 2030. Un bajón sólo fruto de las sensaciones, totalmente engañosas si se consultan las frías e irrebatibles estadísticas, que demuestran que el '7' está siendo en la 25/26 igual de productivo que en la 24/25. Más letal si cabe, ya que ha participado en los mismos goles, pero en menos tiempo. Casi seis partidos menos, para ser exactos. No en vano, los nueve tantos, cinco asistencias (y un penalti provocado) en 26 encuentros y 2.133 minutos contrastan con el 8+6 en 21 (y 1.657'). Si marca ante el Elche CF o el Villarreal CF, por ejemplo, habrá superado literalmente sus registros precedentes en un periodo menor.

Un refuerzo de lujo: Fernando Silva ya está a su lado

Trabaja en exclusiva para él desde su etapa en el primer equipo del Sao Paulo. Con excepción de los primeros meses de pandemia, cuando estuvieron prohibidos los desplazamientos, Fernando Silva ha trabajado codo con codo con Antony Matheus dos Santos también en Ajax, Manchester United y la primera etapa en el Real Betis, cuando concedía una entrevista a ESTADIO Deportivo repasando sus quehaceres y vivencias al lado del extremo. Durante la dura pretemporada en tierras inglesas de este verano apartado de sus compañeros, el fisioterapeuta le asesoró siempre por videollamada para procurar que nunca perdiera la forma. Y, de nuevo en Sevilla pero ya en propiedad de la entidad verdiblanca, sorprendía no ver por tierras nazarenas al preparador, ausente por motivos personales y burocráticos del piso donde residió de enero a junio en Bellavista y que le tenían reservado. Felizmente, 2026 ha comenzado con el desembarco de Silva en tierras hispalenses y su habitual desempeño 'in situ', clave en el resurgir del futbolista.

Animado al final del partido por sus compañeros

Este vídeo del compañero Daniel Saldaña en el Carlos Tartiere demuestra la competitividad de Antony Matheus dos Santos. Al final del partido, pese a que había dado una fenomenal asistencia a Giovani Lo Celso para salvar un punto a falta de apenas siete minutos (poco antes, encontró al rosarino por dentro y por bajo, pero desvió con una gran parada a córner Aarón Escandell), el paulista tuvo que ser consolado por Héctor Bellerín, Álvaro Valles y Nelson Deossa. Presa del cansancio y de la decepción, el '7' permanecía en cuclillas mientras el resto saludaba a los más de 1.400 béticos desplazados a la capital del Principado de Asturias. Le supo a poco el empate, entre otras cosas porque es consciente de las altas expectativas y sabe que puede y debe dar más. Como en el mano a mano con el meta ovetense que desperdició en la segunda parte, con Aitor Ruibal pidiéndole el balón para empujarla a placer.