Antony despeja las dudas con la mejor noticia posible para el Betis

El extremo, ausente en el primer entrenamiento de la semana tras las molestias sentidas contra el Getafe, ha reaparecido justo a tiempo para apuntarse al Santiago Bernabéu, a donde el Betis acudirá con cuatro bajas

La plantilla del Betis ha completado esta mañana el cuarto entrenamiento de la semana para preparar la visita del domingo al Santiago Bernabéu, pero ha sido el segundo con la puerta abierta para los medios de comunicación tras cerrarla miércoles y jueves.

En este sentido, todos los focos estaban centrados en comprobar si Antony se entrenaba con el grupo después de que Pellegrini reconociera tras el choque contra el Getafe que se vio obligado a sustituirle durante el choque debido a unas molestias que había sentido durante el calentamiento.

De este modo, como informó recientemente ESTADIO Deportivo, el extremo sufre fatiga muscular y estaba por ver si se encontraba en condiciones para entrenar con el grupo tras dos entrenamientos a puerta cerrada. Yes que el brasileño estuvo ausente el martes en la vuelta al trabajo del equipo tras las vacaciones navideñas.

Antony trabajó con el grupo con completa normalidad

Así las cosas, el extremo despejó dudas y permitió a los béticos respirar aliviados al aparecer junto al grupo en la sesión de esta mañana y entrenarse con completa normalidad con los compañeros, por lo que, salvo que Pellegrini diga lo contrario en la rueda de prensa de mañana, está disponible para entrar en la lista para el choque contra el Real Madrid.

Si todo marcha como se espera, será su estreno en el estadio Santiago Bernabéu, donde todavía no ha jugado a lo largo de su carrera deportiva, pues en el choque del curso pasado, disputado en septiembre de 2024, todavía no se encontraba en las filas verdiblancas.

Isco y los internacionales, las únicas bajas

Por ende, la única ausencia en el entrenamiento por problemas físicos ha sido la de Isco, tras someterse a una artroscopia por su lesión intraarticular en la zona del cartílago del tobillo derecho que se produjo el pasado 27 de noviembre en el partido frente al Utrecht en La Cartuja.

Esta ausencia se suma a las consabidas de los tres internacionales que se encuentran disputando la Copa de África, casos de los marroquíes Amrabat y Abde y del congoleño Bakambu. Los tres prolongarán su estancia en Marruecos al haber conseguido el pase a octavos de final, por lo que serán cuatro las bajas del Betis para visitar al equipo de Xabi Alonso en el primer partido del año 2026.