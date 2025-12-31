Dedos cruzados con Antony para el cambio de año en verdiblanco

El extremo, que sintió unas molestias en el calentamiento ante el Getafe y fue reservado por Pellegrini tras el 4-0, sufre fatiga muscular, pero evoluciona favorablemente

La primera plantilla del Real Betis, que regresó el martes al trabajo tras el parón navideño, se ha ejercitado este miércoles a puerta cerrada por la mañana y hará lo propio el jueves, día de Año Nuevo, a partir de las 18:00 horas, con permiso para que los futbolistas pasen la Nochevieja con sus familias, aunque sin olvidar el próximo domingo 4 de enero a partir de las 16:15 horas toca visitar el Santiago Bernabéu para medirse con el Real Madrid en el regreso de la competición liguera. Ya el viernes, con presencia el primer cuarto de hora de los medios, el grupo se ejercitará en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, como el sábado, cuando Manuel Pellegrini ofrecerá alrededor de las doce y media su rueda de prensa previa al desplazamiento en AVE a la capital de España, que será a las 17:45 horas.

En el seno heliopolitano se cruzan los dedos para que la única baja por lesión frente a los merengues sea Isco Alarcón, que se sometió el lunes a una artroscopia en su tobillo derecho para limpiar la zona del cartílago del daño producido por el choque accidental un mes atrás con Sofyan Amrabat ante el FC Utrecht, iniciando ahora una rehabilitación que los expertos calculan que durará entre dos y tres meses más. Con el costasoleño descartado como poco hasta finales de febrero, la buena noticia en la vuelta al tajo fue ver sobre el césped a Junior Firpo y Diego Llorente tras sus últimas dolencias musculares, así como un Natan de Souza que pidió el cambio ante el Getafe CF por un pinchazo que no ha ido a mayores, aunque el motivo de preocupación cambiaba de nombre: Antony Matheus dos Santos. El extremo, sustituido igualmente ante los azulones antes de tiempo, no se dejó ver esta semana sobre el césped y trabajó en el gimnasio con los fisios.

El estado de Antony a cuatro días de visitar al Real Madrid

A falta de confirmación oficial, la presencia de Antony ante el Real Madrid no debe correr peligro, pues su sobrecarga en los aductores no ha evolucionado negativamente hacia una rotura fibrilar. El mismo domingo 21 de diciembre sintió un dolor leve durante el calentamiento, aunque pudo ser titular y jugar a buen ritmo. No se quejó ni empeoró el de Osasco, aunque, con el 4-0, el 'Ingeniero' optó por evitar males mayores y reservar al atacante, que se ha cuidado durante las mini vacaciones y, con ayuda de los profesionales del club y su fisio de confianza, Fernando Silva, está mucho mejor. Se trata de la clásica fatiga muscular, por lo que ya estos días trabajará con el grupo. Así las cosas, Isco Alarcón y los participantes en la Copa de África (Cédric Bakambu, Sofyan Amrabat y Ez Abde) serán, salvo contingencia de última hora, las bajas este fin de semana.