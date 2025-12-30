Dos regresos en una sesión con Antony como protagonista

Diego Llorente y Junior Firpo han sido los regresos de un entreno protagonizado por Antony, ya que se marchó de la sesión tras haber dado la charla Pellegrini

El Real Betis ya ha regresado al trabajo para cerrar un 2025 único, con la final europea como máximo exponente del crecimiento de la entidad. Muchos son los argumentos que hacen pensar en que el próximo año puede ser positivo, con un buen puesto en la clasificación liguera y entre los ocho primeros puestos de la Europa League. El optimismo es el que impera en el ambiente del beticismo, ya que son sabedores de todo lo bueno que puede venir en este 2026. Para concluir este año, el equipo verdiblanco ha recibido dos buenas noticias que contrarrestan la recibida por Isco Alarcón.

La sesión de este martes ha sido el regreso de las vacaciones navideñas, un periodo marcado por la Copa África donde hasta tres jugadores del Real Betis. Amrabat y Abde han empezado de la mejor manera posible, con dos victorias que invitan a pensar en lograr cotas altas. También puede decir Cédric Bakambu, que con una victoria y un empate ya es matemático su pase a los play-offs de la Copa África. Esto hace pensar que los pupilos presentes en Marruecos por parte de Pellegrini aumenten su estancia aún más tiempo.

Estos tres nombres, bajas en el entreno realizado en el día de hoy, se suman a dos nuevas bajas. Isco y Antony han sido los que no han estado presentes en el entreno de esta mañana. El malagueño se sometió con éxito a una artroscopia en el día de ayer, lo que hace que vaya a estar alejado de los terrenos de juego durante varios meses más. También hay que sumar la ausencia de Antony, que se marchó dirección el gimnasio nada más que Pellegrini acabó la charla con los jugadores del primer equipo. El extremo brasileño es uno de los principales argumentos ofensivos del equipo verdiblanco, aunque su ausencia en la sesión no preocupa en el día de hoy. Por su parte, Junior Firpo y Diego Llorente han sido las dos caras nuevas presentes.

A todo esto hay que sumar la presencia de Giovani Lo Celso, que se ha mostrado sonriente y alegre en medio de los rumores de su posible salida al Inter de Miami. Es cierto que el rendimiento del centrocampista no ha sido del todo satisfactorio este año, lo que ha generado polémica entre los verdiblancos. Por lo que, a las puertas del mercado invernal, es interesante ver la situación de un jugador que deberá de coger las riendas de un equipo que vuelve a estar sin Isco.