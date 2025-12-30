La afición del Betis pone un sobresaliente al 2025

El Betis ha finalizado el 2025 con una victoria para terminar de cerrar un año con bastantes éxitos deportivos y al que sólo le quedó haber podido levantar su primer título europeo en esa final ante el Chelsea.

El Betis se despidió del año por todo lo grande con una goleada ante el Getafe en La Cartuja. El conjunto de Pellegrini jugó a la perfección y desarboló al siempre sólido equipo de Bordalás. Una victoria que deja al equipo en una posición europea con holgura, aunque lejos de los puestos de Champions League tan deseados. La realidad es que el principio de temporada en esta 25/26 ha sido una buena forma de continuar con la excelente dinámica con la que comenzó el año y que le llevó, entre otras cosas, a su primera final europea y su quinta clasificación europea consecutiva.

El conjunto heliopolitano ha sumado 29 victorias en el año natural (15 en la temporada anterior y 14 en lo que llevamos de esta) entre todas las competiciones, igualando así la mejor cifra de su historia, también conseguida con Manuel Pellegrini en el banquillo. Además de clasificar a Europa por quinto año consecutivo y alcanzar esa primera final europea ante el Chelsea en la Conference, en esta nueva temporada, el Betis se encuentra en posiciones europeas con un colchón de 5 puntos, vivo en la Copa del Rey tras las tres primeras eliminatorias y en una situación de privilegio, ya que se encuentra entre los 8 primeros que se clasifican directamente a octavos de final, en la Europa League tras sumar 4 victorias y 2 empates en las seis primeras jornadas.

A los resultados deportivos, hay que unir el crecimiento exponencial de la plantilla con fichajes de alto nivel. En el pasado mercado invernal, el Betis consiguió el fichaje de un Antony que significó, junto a la recuperación de Isco, el salto de nivel necesario para aspirar a algo más y buscar la ansiada plaza de Champions League y el Cucho Hernández, que se ha convertido en intocable para Pellegrini y en un ídolo para la afición que ya lo compara, por su forma de jugar, con una leyenda como Rubén Castro. En este verano, también se han incorporado piezas como la de Amrabat o Deossa para seguir ampliando la profundidad de una plantilla que no para de crecer a pesar de las ventas de buenos jugadores como Johnny Cardoso o Jesús Rodríguez.

La afición valora el 2025 con un sobresaliente

En ESTADIO Deportivo hemos querido preguntar a la afición verdiblanca por su nota para el 2025 del Real Betis. En líneas generales, el aficionado del conjunto heliopolitano coloca una nota de notable para arriba. El sobresaliente domina con un 46,36% de los votos. En segundo lugar se encuentra el notable con un 33,38%. Bastante más abajo se encuentra el aprobado simple con 13,54% y en último lugar un 6,73% de los béticos han votado al suspenso, lo cual también habla del nivel de exigencia que se está generando en la afición.