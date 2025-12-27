Máxima confianza en Manu Fajardo y sus sorpresas invernales: los mejores fichajes del Betis en los últimos años llegaron en enero

Con Fábio Silva como máximo objetivo siempre que antes se logren cerrar al menos una o dos salidas -las de Bakambu y el Chimy Ávila son prioritarias-, el Real Betis vuelve a afrontar otro mercado invernal de transferencias con mucho trabajo por delante

El Real Betis esperó hasta última hora del mercado estival de fichajes para estudiar la llegada de un delantero que supliese el traspaso de Borja Iglesias al RC Celta de Vigo y la cesión del joven Gonzalo Petit al CD Mirandés y ahora retoma esa tarea. Sonó con fuerza Artem Dovbyk, quien curiosamente está siendo ofrecido a varios clubes de LaLiga de cara a la ventana invernal de transferencias que abre el próximo jueves.

No ha sido el caso del club verdiblanco, que según ha podido saber ESTADIO Deportivo no tiene noticias del ucraniano ni tampoco de Enes Ünal, cuyos servicios también ha sido puestos sobre la mesa de los muchos equipos españoles que andan buscando gol en enero. Como ya es sabido por todos a estas alturas, la gran prioridad del Real Betis es Fábio Silva (Borussia de Dortmund).

En este sentido, aunque toda dirección deportiva trabaja siempre con varias alternativas y Manu Fajardo viene acostumbrando a dejar sorpresas con llegadas de nombres que ha conseguido mantener como 'tapados', las principales líneas de actuación en este inicio de 2026 van encaminadas a hacerse con el joven portugués; quien ya conoce LaLiga de su notable paso como cedido por la UD Las Palmas. Eso sí, no sin antes encontrar salidas para Cédric Bakambu o el Chimy Ávila, entre otros y sin descartar emprender más movimientos en otras demarcaciones si los números cuadran.

El Betis, especialmente inspirado a la hora de encontrar gol en enero

En cualquier caso, los precedentes animan a confiar al máximo en el ojo clínico del Betis. El de enero siempre es un mercado muy complejo, pero el historial de búsqueda de gol invernal en los 25 años de este siglo XXI dejan para el recuerdo numerosas experiencias más que positivas y muy pocas decepciones. Sin ir más lejos, los dos máximos anotadores heliopolitanos en este 2025 que ya acaban han sido Antony (17 goles) y el Cucho Hernández (14); que fueron las dos únicas llegadas a primeros de año.

Digna de mención también fue la ventana de enero de 2024, con las llegadas del Chimy Ávila y de Bakambu -hoy máximo goleador de la historia del EuroBetis junto a Ez Abde-, además de Pablo Fornals y Johnny Cardoso. Pero es que, además, en el invierno de 2023 llegó Ayoze Pérez, primer atacante fichados a inicio de año en cuatro años.

En cuanto a las experiencias negativas, apenas se puede nombrar a Jesé Rodríguez, a Leandro Damiao y a Guillermo Molins; mientras que también fue muy bueno el recuerdo que dejaron otros refuerzos como Dorlán Pabón, Robert de Pinhos o incluso Ricardo Oliveira, a pesar de que sus dianas en su segunda etapa en el Betis no pudieron darle la permanencia en 2009.

Todos los delanteros fichados por el Real Betis en el mercado invernal durante el siglo XXI