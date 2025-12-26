Cucho Hernández, muy comprometido con el Betis: no afloja ni en Navidad

El delantero colombiano, que está realizando una temporada magnífica con el Real Betis, sigue centrado en mejorar y es por ello que se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a pesar de que el equipo que entrena Manuel Pellegrini goza de vacaciones hasta el próximo martes 30 de diciembre

Cucho Hernández ya se puede considerar como uno de los mejores fichajes del Real Betis en los últimos años. El colombiano no solamente es un goleador sino que se trata de un futbolista muy completo que hace jugar al resto de sus compañeros de equipo. El delantero está muy feliz en el Real Betis con el que está plenamente comprometido, tal y como ha mostrado en sus redes sociales, ya que Cucho Hernández no afloja ni siquiera en Navidad.

Cucho Hernández ha vuelto a dejar constancia de su enorme compromiso con el Real Betis con el que quiere hacer la mejor temporada posible. Es por ello que el colombiano no desaprovecha ningún momento para trabajar y continuar mejorando como futbolista. A pesar de que el equipo y los jugadores que entrenan a las órdenes de Manuel Pellegrini gozan de vacaciones de Navidad, Cucho Hernández ha aprovechado este viernes 26 de diciembre para entrenar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Cucho Hernández está enfocado en realizar una gran temporada y se ha ejercitado en solitario cuando a la primera plantilla del Real Betis aún le restan cuatro días de vacaciones ya que los entrenamientos se reanudarán el próximo martes 30 de diciembre.

Cucho Hernández, uno de los mejores fichajes del Real Betis en los últimos años

Cucho Hernández ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido el Real Betis en el mercado de fichajes en los últimos años. Bien conocido por la dirección deportiva verdiblanca, sobre todo por Álvaro Ladrón de Guevara, el delantero tuvo un coste de unos 13 millones de euros, que fueron a parar al Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos, hace ahora unos 11 meses.

En este primer año como futbolista del Real Betis, Cucho Hernández se ha convertido en titular indiscutible y en uno de los jugadores favoritos de la afición verdiblanca. El colombiano ha jugado un total de 36 partidos oficiales en los que ha marcado 14 goles y ha dado 4 asistencias, participando, por tanto, en 18 tantos. Esto quiere decir que Cucho Hernández ayuda a que el Real Betis marque un gol, al menos, cada dos partidos.

El Real Betis está muy contento con el Cucho Hernández, que actualmente tiene 26 años solamente, al cual tiene bien atado ya que está bajo contrato hasta el 30 de junio de 2030. En el club verdiblanco no se plantean la marcha del colombiano a no ser que llegue una oferta totalmente fuera de mercado.