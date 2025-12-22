Fábio Silva, en los planes del Betis para enero, se pronuncia abiertamente sobre su futuro: "Cada vez lo tengo más seguro"

El delantero portugués, la primera opción verdiblanca para reforzar el ataque, se ha referido a la posibilidad de volver a España en enero y sobre su deseo de regresar algún día a Las Palmas

Fábio Silva está dispuesto a presionar para salir este mes de enero del Borussia Dortmund ante la falta de continuidad a las órdenes de Niko Kovac con el Mundial a las puertas a sabiendas de los múltiples clubes que han llamado a sus puerta y con una preferencia meridiana.

No en vano, su entorno confirmó a ESTADIO Deportivo la preferencia del delantero por regresar a España tras brillar en Las Palmas ante el interés despertado en el Betis. Como reveló el compañero de este medio Óscar Murillo, el portugués es el elegido por Manu Fajardo en el caso de que se den las circunstancias para reforzar la delantera en la ventana venidera.

El Betis tenía gestiones avanzadas, pero la operación se ha ralentizado

De hecho, ya se iniciaron los contactos e incluso se llegaron a adelantar, pero las altas peticiones del Dortmund (préstamo remunerado con obligación de compra, opción de adquisición superior a los 30 millones o un traspaso por esas cifras), y sus dudas de dejarlo salir al quedarse sin una alternativa fiable arriba han ralentizado los movimientos mientras que Fábio Silva se mantiene firme.

No en vano, en ningún momento ha escondido su deseo de regresar a España y en su viaje a Las Palmas para presenciar el partido del sábado contra la Cultural Leonesa lo expresó públicamente por diferentes vías. Tanto es así que, al margen de que su vuelta se concretara antes, este mismo enero, por la activación de los verdiblancos, afirmó que le encantaría vestir de nuevo la elástica de Las Palmas y se mostró convencido de que ocurrirá tarde o temprano.

El deseo de Fábio de regresar a Las Palmas

“Cada vez tengo más seguro que un día me gustaría volver a jugar en Las Palmas. No sé cuándo va a pasar, pero lo intentaré”, señaló en palabras a As el delantero de origen portugués, que insistió en esta posibilidad futura. "Mantengo el contacto con Luis Helguera y Miguel Ángel Ramírez y siempre bromeó con ellos sobre regresar. Fue muy feliz, y cuando veamos que es el mejor momento, nos sentamos y veremos la mejor solución para volver".

Fábio Silva, sobre el mercado de enero: "No sé si volveré a España"

Además, Fábio Silva señaló que, tras pasar por competiciones de numerosos países (Portugal, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, España y Alemania), está "listo para todo lo que pueda pasar" en su carrera, a la par que todavía no sabe si podrá cumplir su intención de regresar a corto plazo al fútbol español, posibilidad que está sobre la mesa: "No sé si volveré a España”.