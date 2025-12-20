Fábio Silva vuelve a España, donde fue más feliz: espectador de lujo en el Las Palmas-Cultural Leonesa

De vacaciones ya por el parón navideño en la Bundesliga, compartió jornada y partido con varios amigos en el Estadio de Gran Canaria, el lugar de su explosión definitiva

"Estoy de vacaciones y quería venir a ver a la gente. Tengo un cariño muy grande por la isla, por el club y por la afición, así que tenía muchas ganas de volver. Siempre digo en las entrevistas que doy que la UD Las Palmas me ha dado mucho. Si estoy donde estoy, jugando al máximo nivel, es por todo lo que el club me ha dado. Voy a sentir una eterna gratitud hacia ellos". Con una sonrisa de oreja a oreja, Fábio Silva visitaba este sábado a su antiguo equipo y asistía como espectador de lujo al duelo liguero ante la Cultural y Deportiva Leonesa, encauzado al descanso con un sonoro 4-0. Es de bien nacidos ser agradecidos, reza el dicho popular, y el delantero de Oporto lo ha puesto en práctica. No en vano, los diez goles y tres asistencias que firmó en la 24/25 como auriazul despertaron el interés de muchos clubes por sus servicios, dando el paso el Borussia Dortmund, que pagó este verano 22,5 millones de euros a los Wolves por él.

No lo está pasando del todo bien Fábio Silva en tierras germanas, donde Niko Kovac está apostando siempre arriba por Serhou Guirassy, que, además, no se ha ido a la Copa de África al no clasificarse su selección, Guinea, por lo que sus únicas titularidades han sido en la Copa Alemana, un partido de Champions League y la única jornada de la Bundesliga en la que el míster balcánico ha sido con dos arriba, ante el Friburgo, pues su esquema preferido es el 1-3-4-2-1, prefiriendo también al ex del Hoffenheim Maximilian Beier como recambio de su '9' predilecto, así como a Julian Brandt y Karim Adeyemi como segundos puntos. Todo eso se traduce en unos escasos 356 minutos para el internacional portugués, que ha aprovechado para marcar un gol y brindar cuatro asistencias, la última este viernes ante el Borussia Mönchengladbach, cuando volvió a tener apenas ocho minutos y el alargue para mostrarse.

Fábio Silva, dispuesto a hacer un esfuerzo y presionar

Sigue en sus trece de salir en el mercado invernal Fábio Silva, que cuenta con propuestas interesantes en la Premier League, en la Primeira Liga de su país natal, en la Serie A y en LaLiga, su destino preferido. Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF y Real Betis han preguntado por su cesión, aunque las altas exigencias del Dortmund, primero (préstamo remunerado con obligación de compra, opción de adquisición superior a los 30 millones o un traspaso por esas cifras), y las reticencias a quedarse sin esa pólvora que no está usando hasta encontrar un recambio de garantías, después (Adeyemi también está por la labor de marcharse y escucha ofertas), han enfriado una operación que los verdiblancos tenían adelantada con el entorno del artillero y encarrilada con el dueño de su pase, aunque el interesado ha dado órdenes a su agente para que insista, pues necesita jugar para apurar sus opciones de ir al Mundial de 2026 y sigue sin verlo claro donde está. Dispuesto a hacer un esfuerzo en lo monetario, se encuentra en manos de Kovac y sus 'jefes'.