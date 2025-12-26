El Betis celebra dos récords históricos en 2025 y expresa su principal anhelo para 2026

El club verdiblanco ha ensalzado algunos de los espectaculares datos que han convertido a este año que está a punto de finalizar en uno de los mejores de toda su historia

El Real Betis ha resumido en dos publicaciones en redes sociales todo lo bueno y lo malo que ha tenido este 2025, con lo positivo ganando por goleada a las malas noticias que espera dejar de lado con el inicio de 2026. El año que ya acaba ha tenido muchas celebraciones en verdiblanco. Ha sido el año de la primera final europea de la historia de la entidad, pero antes de celebrar el billete a la gran cita de Wroclaw (Polonia) también se festejó por todo lo alto el pase a semifinales; pues el techo del EuroBetis estaba en unos cuartos de final.

Todo ello, mientras Manuel Pellegrini lograba elevaba el pleno a un cinco de cinco. Hasta la llegada del idolatrado y recién renovado entrenador chileno, la mejor racha continental del Betis se limitaba a dos cursos seguidos que enlazó en una única ocasión en su centenaria existencia. En esta 2025/2026 está buscando la sexta clasificación consecutiva y soñando con repetir final, ahora en la UEFA Europa League en lugar de en la Conference pero sin descuidar la Copa del Rey que tan feliz hizo a Heliópolis en 2022.

2025, el año con más goles y con más triunfos en toda la historia del Betis

Esas alegrías han sido posibles gracias a un acierto goleador sin parangón. Este 2025 ha sido el año en el que más goles ha cantado la afición del Betis en toda la historia. Un total de 108 dianas, entre todas las competiciones que ha disputado desde enero hasta diciembre, que también han hecho posible festejar el récord de victorias, empatando las 29 de 2021 y por delante de las 27 de 2022 (las tres con Pellegrini) y de 1995 con Lorenzo Serra Ferrer.

De los 108 goles que ha celebrado entre las 29 victorias, 16 empates y 11 derrotas en los 56 encuentros oficiales acumulados, el máximo goleador del Betis en este 2025 ha sido Antony Matheus dos Santos, con 17; seguido de cerca por el Cucho Hernández, con 14. Los dos únicos refuerzos invernales. No hay mejor manera de definir hasta qué punto han sido exitosos los dos regalos que Manu Fajardo le hizo a la afición en enero y que han elevado sobremanera el nivel deportivo del equipo.

El brindis del Betis con el principal deseo para 2026: volver a juntar los talentos de Isco Alarcón y Antony dos Santos

Después de enumerar todos estos datos para enmarcar, poca cabida queda para el lamento en este 2025. Sin duda, lo peor del año han sido las lesiones de Isco Alarcón, otra fractura de peroné -la misma lesión que le tuvo siete meses parado en 2024- que sufrió en un amistoso de pretemporada en Málaga y que le obligó a pasar por el quirófano perdiéndose los cinco primeros meses de esta 25/26.

Para colmo de la mala suerte, nada más reaparecer, un fortísimo choque con su compañero Sofyan Amrabat le rompió la piel y le dañó los músculos flexores del otro tobillo. Ya lleva un mes parado y todo apunta a que necesitará otro más para regresar y volver a deleitar al beticismo con su letal asociación con Antony. Por ese momento, por ver al malagueño y al paulista haciendo magia juntos, ha brindado el club a través de sus perfiles en redes sociales. Que 2026 mantenga todo lo bueno y, además, le devuelva al fútbol el sublime talento de Isco.