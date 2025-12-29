Antony impulsa el salto de calidad del Betis: del bajón de septiembre a los mejores números de su carrera deportiva

El extremo brasileño ha sido el máximo goleador verdiblanco en este 2025 y, aunque empezó la 25/26 pagando la crudeza de su verano, prácticamente calca ya sus números de la 24/25 a pesar de haber jugado siete encuentros menos y va camino de romper su techo productivo que construyó cuando jugaba en el Ajax

El pasado verano fue muy atípico para Antony Matheus dos Santos, que pasó días muy duros apartado de la disciplina de un Manchester United que, como 'El Perro del Hortelano', ni comía ni dejaba comer. El club inglés no contaba con él pero se negaba a facilitar su expreso deseo de marcharse al Real Betis y seguía esperando a que algún mejor postor convenciese al extremo brasileño, quien acabó saliéndose con la suya en la mismísima noche del cierre del mercado estival de fichajes; después de quedarse sin pretemporada y de perderse las tres primeras jornadas ligueras de esa 2025/2026. Como es lógico, pagó las consecuencias. No estaba en la plenitud (física, deportiva e incluso mental) que había exhibido durante su cautivadora cesión y se hablaba de ese bajón evidente del '7' verdiblanco. No hay manera más potente de disipar las dudas que la suya.

La respuesta de Antony fue trabajar en silencio. Es cierto, siendo muy rigurosos en el análisis, que a simple vista no le ve tan exuberante como en la recta final del curso pasado; pero ahí están los datos para demostrar que su aportación al equipo está siendo incluso superior a la de la pasada 24/25. Entonces, durante sus seis meses como cedido, disputó un total de 26 encuentros oficiales con el Betis entre LaLiga EA Sports y la UEFA Conference League en los que celebró nueve tantos y dio cinco asistencias. En la presente campaña, y a pesar de todos los handicaps ya expuestos, ha repartido los mismos goles (5) y sólo ha marcado unos menos (8) en siete encuentros menos (19). Su peso específico es monumental: en el total del año natural, ha sido el máximo realizador verdiblanco en 2025 con 17 dianas -seguido de los 14 del 'Cucho' Hernández y los 11 de Isco Alarcón.

Antony no pudo estar disponible para Manuel Pellegrini hasta la jornada 4 y ha salido como titular en 12 de las 13 citas siguientes. Sólo se ha perdido El Gran Derbi del pasado 30 de noviembre en el estadio del Sevilla FC debido a la rigurosa expulsión por roja directa que sufrió una semana antes en el último minuto del duelo ante el Girona FC. Su saldo es de cinco dianas: dos al Villarreal CF, dos al RCD Mallorca y uno al FC Barcelona; más las asistencias ante el cuadro balear y la que dio contra el Getafe CF en el último partido oficial de este 2025. Además, ha disputado otros cinco choques de la UEFA Europa League con goles ante Nottingham Forest, Olympique de Lyon y Dinamo de Zagreb más los tres que regaló a sus compañeros contra los ingleses, los franceses y el FC Utrecht neerlandés. Sus 19 citas se completan con sus dos primeras en la Copa del Rey española, donde su casillero sigue a cero.

Antony va en proporción de pulverizar los mejores registros de su carrera, que firmó como jugador del AFC Ajax de Ámsterdam en la 20/21, con 10 tantos y 10 asistencias, y en la 21/22, con 12+10. Como jugador del Manchester United, su mejor temporada fue la 22/23, con 10+5. El extremo paulista se ha estado preparando durante sus vacaciones para regresar con las pilas cargadas en la vuelta al trabajo fijada para la mañana de este martes día 30. El año 2026 arrancará para él con el Mundial como gran estímulo y con un duelo el día 4 de enero contra el Real Madrid de los dos mejores brasileños del momento junto a él. "¿Tres jugadores brasileños? Rodrygo, Vinícius y yo", respondía en un test rápido que le hicieron en los medios del Betis.