Antony y el motivo de su 'prime' en el Betis: "Fue una de las cosas que pesó en mi decisión"

El extremo verdiblanco, que el pasado verano luchó por regresar al Betis tras seis meses de exitosa cesión, empieza a ser el futbolista desequilibrante que demostró durante su préstamo y asegura estar "muy feliz" tanto él como su familia, que es lo más importante

Antony es un hombre nuevo desde el pasado mes de enero. El 2025 que está a punto de llegar a su fin será un año que nunca el olvidará el extremo brasileño, que en el Betis ha vuelto a disfrutar del fútbol tras una experiencia para olvidar en el Manchester United. Tras salirse en el Ajax de Ámsterdam, el club inglés se decidió a pagar casi 100 millones de euros por el brasileño en el verano de 2022 pero nunca se adaptó al fútbol inglés y en un club que pasaba por una fase de inestabilidad.

Pero en el mercado de enero de 2025 apareció la posibilidad de salir de Mánchester y firmar seis meses a préstamo en el Betis. Seis meses que le cambiaron la vida y le llevaron a la final de la Conference Laegue. Tal fue el amor de Antony por Sevilla y el Betis que el pasado verano no tenía otra idea en su cabeza que no fuera la de regresar, a poder ser de forma definitiva.

Ya está cerca de superar los números de su cesión

Y tras un gran esfuerzo tanto del futbolista como del club heliopolitano, el deseo de ambas partes pudo hacerse realidad. Eso sí, el brasileño ha necesitado de varias semanas para ponerse a punto tras estar entrenando todo el verano en solitario pero ya empieza a parecerse al Antony que deslumbró en sus primeros seis meses en los que firmó nueve goles y cinco asistencias.

De hecho, en esta 25/26 el '7' verdiblanco suma ya ocho goles y cuatro asistencias aunque su aportación goleadora en LaLiga no llego hasta el 18 de octubre, cuando firmó un doblete ante el Villarreal. Por eso, en el entorno del futbolista y entre sus seguidores desde Brasil no hay temor en asegurar que Antony puede encontrarse en su 'prime', es decir, en el mejor momento de su carrera como futbolista. Incluso el propio futbolista lo reconoce en una entrevista para Brasil que ha compartido el Betis en su perfil de TikTok.

Su familia, uno de los motivos para seguir en el Betis

"Hombre, me estoy sintiendo... voy a decir que me siento en casa aquí. Desde que llegué el primer día, el recibimiento que tuve fue muy bueno, por el cariño de los aficionados y del personal aquí del club también", ha reconocido el futbolista del Real Betis.

Y es que uno de los aspectos de más peso que llevarona a Antony a apostar por su continuidad en el Betis pese a tener el interés de otros muchos equipos de Europa fue su familia: "Así que estoy muy feliz, creo que no solo yo, sino toda mi familia, eso fue una de las cosas que pesó en mi decisión".