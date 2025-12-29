Desliz del Flamengo con Johnny Cardoso que afecta al Betis

El hexacampeón brasileño publicó durante unos minutos "por error" una imagen del pivote colchonero durante el anuncio de la renovación de Filipe Luís como entrenador; en La Cartuja, pendientes por sus derechos futuros por el internacional estadounidense

Ha sido durante el anuncio de la trabajada renovación de su entrenador, Filipe Luís, hasta 2027. Según la versión oficiosa, la publicación "por error" de una imagen de Johnny Cardoso, borrada casi inmediatamente, fue un desliz sin segundas lecturas. "Quería publicar una obra de arte, pero seleccionó otro archivo guardado en su teléfono. Por ahora no hay nada", aclaraba, tras un contacto con los 'rubro-negros', el afamado periodista Venê Casagrande, que alimentó, seguramente de forma involuntaria, las especulaciones con su acotación temporal. Cabría preguntarse por qué ese miembro del departamento de comunicación del hexacampeón brasileño (ganador de la Copa Libertadores, la Série A, la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca, la Challenger Cup y el Derby de las Américas, que venía de ganar el curso anterior la Copa de Brasil y la Intercontinental sub 20) tenía en su celular precisamente el cartel con el que el Atlético de Madrid anunció al de Nueva Jersey,

Sea como fuere, no sería descabellado que el ex de Internacional de Porto Alegre se estuviese planteando un cambio de aires. Se aproxima el Mundial de 2026, con su selección como anfitriona y co organizadora, y se ha perdido los nueve últimos partidos, varios de ellos por lesión, pero también por la consiguiente irregularidad a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Desde que aterrizó en agosto, apenas ha podido sumar 324 minutos, repartidos en seis encuentros. Un esguince de tobillo y una contusión en una rodilla le han impedido tener continuidad, lo que han aprovechado hombres como Koke Resurrección para adelantarle por la derecha a la hora de acompañar al indiscutible Pablo Barrios o a Connor Gallagher. El caso es que, estando en la convocatoria en once de los últimos doce partidos oficiales de 2025 (desde el 1 de noviembre hasta la fecha), únicamente ha jugado catorce minutos en LaLiga, 59' en la Champions League y 66' en la Copa del Rey. Muy poco.

Un movimiento en enero de Johnny con influencia en las arcas verdiblancas

El Real Betis traspasó el pasado verano a Johnny Cardoso a cambio de una cantidad fija de 25 millones de euros, otros cinco en variables (casi tres millones de fácil cumplimiento) y un 15% de cualquier plusvalía futura. Por lo tanto, le interesa que el de Nueva Jersey se mueva del Metropolitano, aunque no antes de que haya transcurrido un tiempo suficiente para que se vayan ejecutando los bonus por objetivos. Además, para que la 'tajada' creciera, el Flamengo o quien se llevara al pivote tendría que acercarse o superar los 30 millones, generando un sobrante suficiente para que se pudiese extraer un pellizco extra, aparte de un mínimo pico por los derechos de formación al arribar con 22 años y cobrarse éstos hasta los 23.