El mal inicio de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid

El centrocampista fue uno de los fichajes más caros de cara a esta temporada del Atlético de Madrid, pero por unos motivos u otros no ha rendido nada bien en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone el cual lo tiene en sus preferencias por detrás de Pablo Barrios, Koke y Gallagher

Johnny Cardoso está siendo una de las grandes decepciones de la temporada en el fútbol español. El centrocampista estaba llamado a darle un salto de nivel al equipo que entrena Diego Pablo Simeone, pero por unos motivos u otros, el internacional por Estados Unidos no está ni siquiera cerca de dar el nivel que dio en el Real Betis. Fue el tercer fichaje más caro del Atlético de Madrid el pasado verano, pero su inicio en el club madrileño ha sido decepcionante.

Los dos motivos por los que Johnny Cardoso no está triunfando en el Atlético de Madrid: lesiones y falta de confianza de Simeone

Johnny Cardoso no está dando el nivel que se esperaba de él y que estaba llamado a dar después de que el Atlético de Madrid desembolsara por su fichajes unos 25 millones de euros que fueron a parar al Real Betis en donde el centrocampista dio un nivel magnífico, consagrándose como uno de los mejores jugadores en su demarcación en todo el fútbol español.

Por ello, el Atlético de Madrid lo fichó, pero Johnny Cardoso, que comenzó siendo titular, se ha visto frenado por dos motivos: los problemas físicos y la falta de confianza que está teniendo en él su entrenador, Diego Pablo Simeone.

Justo cuando se llegó al parón de septiembre, Johnny Cardoso sufrió una lesión en el tobillo que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi tres meses. Justo cuando se recuperó y cuando Diego Pablo Simeone le dio la alternativa, el centrocampista sufrió una pequeña lesión en una de sus rodillas que lo tuvo unas semanas de baja.

A ello se le añade que Johnny Cardoso se ha quedado por detrás de Pablo Barrios, Koke y Conor Gallagher en la rotación de centrocampistas del Atlético de Madrid que entrena Diego Pablo Simeone.

Con estos dos problemas, el balance inicial de Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid es mala, ya que el centrocampista sólo ha jugado hasta el momento 6 partidos y 324 minutos. Una participación muy baja para el tercer fichaje más caro, sólo por detrás de Álex Baena y David Hancko, del Atlético de Madrid el pasado verano.

Con este contexto, a Johnny Cardoso no le queda otra que seguir trabajando para ganarse los minutos de juego que no está teniendo en el Atlético de Madrid. El centrocampista, de 24 años, necesita jugar más que nunca para ganarse un puesto en la selección de Estados Unidos para jugar el Mundial 2026 que se disputa en su país natal.