Hasta la IA se rinde a Antony en 2025

La extraordinaria irrupción del paulista en LaLiga en el primer semestre del año que ahora termina y su asentamiento como bético en propiedad en la mitad inicial de este curso no pasan desapercibidos

Antony Matheus dos Santos fue, de largo, el fichaje invernal más notorio de LaLiga el curso pasado. Su primera mitad de 2025 resultó, en números, inigualable para el Real Betis, pues, con nueve goles, cinco asistencias y un penalti provocado en 26 partidos llevó a los verdiblancos en volandas a su primera final continental y a clasificarse para la Europa League, con permiso de un Isco Alarcón al que nuevamente se espera en La Cartuja como agua de mayo (si es posible, de febrero). Ya reclutado en propiedad por una cantidad muy interesante (22 millones de euros fijos, cuatro en variables y el 50% de una posible plusvalía futura), el paulista está rindiendo igualmente bien en este segundo semestre del año que ahora termina. De hecho, aunque no lo parezca, comparativamente mejor que el precedente (8+5 en 19, 5+2 en 12 del torneo regular, por 5+2 en 17).

En total, 17 tantos y 10 asistencias desde que llegó a Heliópolis, que serían 10+4 en el campeonato liguero. Junto al 'Cucho' Hernández (14+4 globales), el otro refuerzo de mitad de la campaña pasada en La Palmera, los dos jugadores más productivos a las órdenes de Manuel Pellegrini, por delante del costasoleño o de Ez Abde. Razón de más para confiar en Manu Fajardo cuando se acercan las Navidades. Un Rey Mago aljarafeño que ya advirtió de que no hay margen para operaciones como las de Antony, que habría que vender para poder completar otra mini revolución en enero y que la plantilla está más equilibrada que nunca... aunque también que están preparados para lo que pueda venir, de forma sorprendente o más esperada, con respuesta en forma de regalos a los béticos.

El golpe en la mesa de Antony no pasa desapercibido para la IA

El gran desembarco de Antony Matheus dos Santos en el Real Betis, en particular, y en LaLiga, en general, no pasa desapercibido para la Inteligencia Artificial. De esta forma, una marca líder en el sector como Olocip ha analizado a través de sus modelos quiénes han generado un mayor impacto real en sus equipos mediante el valor de sus acciones sobre el terreno de juego (ofensivas, defensivas y de construcción de juego) durante todo el año 2025. La IA no sólo considera la cantidad de acciones realizadas, sino que evalúa cada acción según la variación en la probabilidad de marcar o encajar gol del equipo. Esta métrica es la que denominan valor. De esta manera, se puede conocer el rendimiento objetivo en términos deportivos de los jugadores y descubrir a los futbolistas más destacados.

El mejor XI formado de LaLiga en 2025 sería el formado por: Joan García (RCD Espanyol y FC Barcelona) en portería; Leandro Cabrera (RCD Espanyol) y Alejandro Catena (CA Osasuna) como centrales, más Carlos Romero (RCD Espanyol) y Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) en los laterales; el centro del campo estaría compuesto por Álex Baena (Villarreal CF y Atlético de Madrid) y Pedri (FC Barcelona), con Antony Matheus dos Santos (Real Betis) y Lamine Yamal (FC Barcelona) en los extremos; más una delantera con Julián Alvarez (Atlético de Madrid) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

El once del año en Europa, con un español

La misma empresa ha aplicado sus parámetros a las cinco grandes Ligas europeas (Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A y Ligue 1) y los tres grandes torneos (Champions League, Europa League y Conference League), saliendo un equipo de gala con estos hombres: Joan García (Barça); Kimmich (Bayern), Van Dijk (Liverpool), Koch (Eintracht), Nuno Mendes (PSG); Olise (Bayern), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Mbappé (Real Madrid); Kane (Bayern) y Haaland (Manchester City). La alineación la forman cuatro jugadores que juegan en Alemania, tres Inglaterra y dos futbolistas de España y Francia, siendo el merengue Kylian Mbappé el jugador que más valor ha generado en el año 2025. Con sus acciones totales ha contribuido a que su equipo haya generado 37 goles por encima de los esperados teniendo en cuenta sólo competiciones domésticas.