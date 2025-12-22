Pendientes en el Betis por las molestias de Natan y Antony, los dos intocables de Pellegrini

Los dos brasileños, entre los futbolistas más empleados por Pellegrini, se retiraron del césped contra el Getafe tocados y los focos estarán centrados en su estado físico a la vuelta de las vacaciones

El Betis despidió el año con una amplia sonrisa merced al triunfo autoritario firmado ayer en La Cartuja contra el Getafe por 4-0, lo que le permite afianzarse en Europa tras dos jornadas sin ganar y brindar una tremenda alegría a su afición en vísperas de Navidad.

Una fiesta verdiblanca prácticamente plena, con exhibición goleadora y una única sombra por la información proporcionada en rueda de prensa por Pellegrini, que desveló que dos de sus intocables terminaron el partido con molestias.

Pellegrini desveló las molestias de Natan y Antony

Así, al ser cuestionado por las sustituciones de Natan y Antony, el preparador chileno señaló que ambos se retiraron del terreno de juego algo tocados, lo que activó la alerta a la espera de conocer más noticias sobre su estado, aunque, a priori no apunta a nada serio.

"Natan tenía una molestia y pidió el cambio; Antony estaba con el aductor medio complicado. Ya el partido estaba asegurado, no había que exigirlos más. Es muy bueno tener a un plantel comprometido. A los que están hay que saber llevarlos para que estén todos comprometidos", indicó el preparador chileno, que no dio más detalles acerca de la dolencia de sus puntales, por lo que todo queda pendiente de cómo vuelvan del largo permiso que les ha otorgado Pellegrini.

Natan y Antony, en el 'top 5' de los más empleados por Pellegrini

Así, el equipo no volverá al trabajo hasta el 30 de diciembre, cuando los focos estarán centrados en el estado físico de Natan y Antony, dos futbolistas sin apenas problemas físicos y que siempre han estado disponibles para el míster bético. De hecho, los dos se encuentran en el top 5 de los efectivos más empleados por el chileno, Natan en primer lugar con 1.972 minutos, y Antony, el quinto, con 1.479, pues no se sumó al plantel hasta principios de septiembre, cuando se culminó su fichaje.

No hace mucho, Natan explicó su secreto para no lesionarse. "No creo en la suerte, creo en el trabajo. Antes no tenía un preparador individual y solo entrenaba con mi club. No hacía nada en casa. Creo en el trabajo y desde hace un año y medio tengo un preparador físico y entreno todos los días en casa. El no tener lesiones creo que es por trabajo, no por suerte", señaló el brasileño, que ha seguido los pasos de Antony, también con un preparador físico, Fernando Silva, que explicó en ESTADIO que el extremo llevaba casi cinco años sin lesiones musculares. Ahora habrá que estar pendiente de cómo vuelven al trabajo tras retirarse ayer del campo con molestias.