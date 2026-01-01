El balance de 2025 de Antony y sus tres deseos para 2026

Para el atacante verdiblanco, el año que acabó no fue "de perfección, sino de superación", al tiempo que se muestra optimista y ambicioso para el que ahora empieza

La gran apuesta hace un año de la dirección deportiva del Real Betis, con permiso de un 'Cucho' Hernández que le ha seguido la estela y por el que hubo que desembolsar 13 millones de euros al Columbus Crew el pasado mercado invernal, Antony Matheus dos Santos sonríe ya como verdiblanco en propiedad fruto de la comodidad de ser la punta de lanza de un club en crecimiento donde es cabeza de ratón y no cola de león, como le pasaba en el Manchester United. El extremo paulista, con la confianza brindada por Manuel Pellegrini y su resiliencia para salir de una situación personal complicada que hizo mella en su vida deportiva también, se ha desencadenado, parafraseando el título de un conocido film de Quentin Tarantino para demostrar que, a sus 25 años, está más vivo y coleando que nunca. Razones de sobra para hacer balance con muchas más cosas que agradecer que las que tiene que lamentar.

"El 2025 no se trató de la perfección, sino de la superación. Cada batalla ganada contó con el apoyo de mi familia, mi fundación, mi fuerza. Lloré, sonreí, aprendí... Cada caída me enseñó, cada lágrima me fortaleció. Hoy sigo con la cabeza alta, con la certeza de que todo valió la pena. Que el nuevo año traiga valor para continuar, fe para no rendirse y gratitud para que toda la honra y toda la gloria sean para el Señor mi Dios. Seguimos juntos, más fuertes", escribía en su perfil oficial de Instagram el de Osasco, que debe ser este viernes, ya con luz y taquígrafos en los entrenamientos verdiblancos, una de las novedades sobre el césped de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Ausente tras las mini vacaciones navideñas por fatiga muscular, no se presume ni mucho menos baja el próximo domingo 4 de enero ante el Real Madrid.

En números, el mejor año de la carrera de Antony

Desde luego, que Antony Matheus dos Santos opine que "valió la pena" fichar por el Real Betis no es solamente una sensación personal por lo liberado que se sintió al enfundarse la verdiblanca en febrero de 2025 y lo bien que lo trataron a orillas del Guadalquivir, clave para que presionara dentro de sus posibilidades y lograra que el Manchester United se decidiera a venderlo por unas cantidades razonables al conjunto heliopolitano: 22 millones de euros fijos, cuatro en variables y el 50% de toda plusvalía futura. Además de todo lo intangible, el año que acaba de abrocharse ha sido el mejor numéricamente hablando de la carrera del paulista, que nunca firmó unos números tan rimbombantes como los que ha completado en La Palmera y La Cartuja. De esta forma, el zurdo echó la persiana con 17 goles y 10 asistencias en su haber, muy por encima de los 13+12 de 2022 (hasta la fecha su mejor registro) y los 11+1 de 2021. Por poner en valor lo conseguido, 2024 lo cerró con los mancunianos con siete tantos y cuatro pases decisivos.