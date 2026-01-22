Manolo Jiménez, que recuerda el capítulo de la pistola en el estadio del PAOK, manda un aviso al Betis: "Es favorito, pero tiene que jugar con intensidad"

El exsevillista Manolo Jiménez, ahora entrenador del Aris, analiza en ESTADIO el partido de esta tarde del Betis, al que ve con ventaja siempre y cuando no se relaje, y recuerda cómo vivió 'in situ' el surrealista episodio del presidente del PAOK bajando armado al césped del Toumba Stadium

El exentrenador del Sevilla Manolo Jiménez cuenta con una amplia experiencia en el fútbol heleno y a día de hoy entrena al Aris de Salónica, eterno rival de un PAOK al que el Betis visita esta tarde en la penúltima jornada de la Europa League.

Por ende, el arahalense conoce de sobra lo que es jugar en el Toumba Stadium, donde vivió una de sus "experiencias más impactantes" de su carrera, y se erige en voz más que autorizada para analizar el duelo de los verdiblancos, entre otras cosas porque este curso ya se ha medido con el cuadro de Lucescu. Así, Jiménez atendió amablemente a ESTADIO Deportivo y desgranó los puntos fuertes del PAOK y las posibilidades del Betis de imponerse en Salónica.

"En el partido contra ellos en casa nos mostramos superiores, pero solo fuimos capaces de empatar. Es un equipo con una buena plantilla y jugadores con calidad", señaló Manolo Jiménez, que tiene muy claro el principal peligro del conjunto heleno: "Su mayor virtud es la transición ofensiva, por la verticalidad en su juego y calidad en sus jugadores más ofensivos".

No obstante, el histórico exfutbolista del Sevilla le otorga la vitola de favorito a los de Pellegrini, a la par que les manda una advertencia por el potencial del rival y cómo se crece en su estadio.

"El Betis es favorito, pero tendrá que jugar con concentración, intensidad y orden. Si PAOK gana el control del partido con el apoyo de su público se crecerán, pero si el Betis entra en el partido bien, creo que vencerá", aseguró Jiménez, que quiso destacar la presión del Toumba Stadium, factor, no obstante, que no cree que afecte en demasía a los heliopolitanos.

"Es un estadio que horas previas al partido está lleno y animando. Contagia a sus jugadores y no creo que el mal tiempo que está haciendo y el frío frene a su público. Igualmente, estoy seguro que ese ambiente no le afectará al Betis", apuntó el actual técnico del Aris, que en su primera etapa en el AEK vivió una pesadilla en el Toumba Stadium.

Oucrrió en marzo de 2018, en un partido clave para el devenir liguero que terminó con tangana y con el aún presidente de PAOK, Ivan Savvidis, bajando al terreno de juego armado con una pistola para pedir explicaciones al árbitro. Comportamiento que provocó el caos y le costó una sanción de tres años sin poder entrar en un estadio de fútbol. Episodio surrealista y peligroso que Manolo Jiménez vivió en primera persona en el feudo que hoy visita el Betis.

"Fue una de las anécdotas más impactantes que me ha pasado en el fútbol. El AEK en aquella temporada no era el favorito para ganar la liga, sorprendió a los equipos como PAOK y Olimpiakos que eran los favoritos, con buen fútbol y grandes resultados. Perdimos dos partidos en toda la liga y eso dolió mucho a los que creyeron que eran superiores", recuerda Jiménez, que no olvida este desagradable capítulo.