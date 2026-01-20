José Mari Bakero, exfutbolista, apunta la clave de la destitución de Xabi Alonso: "Para mí no ha sido el juego ni los resultados"

El exjugador de Barcelona y Real Sociedad ha destacado el ambiente y la relación entre el tolosarra y la plantilla como uno de los motivos de la salida del ya éxtécnico del conjunto blanco, al que le recuerda el entrenador vasco por las decisiones que tomó a principio de temporada

La temprana destitución de Xabi Alonso en el Real Madrid ha provocado diferentes tipos de opiniones e informaciones. Sin embargo, la mayoría de ellas apuntan a un desencuentro entre el tolosarra y los jugadores de la plantilla, tema que fue motivo de pregunta a Mbappé en la rueda de prensa previa al partido de hoy contra el Mónaco. No obstante, José Mari Bakero, exjugador del Barcelona y Real Sociedad, además de Álvaro Benito han querido explicar los motivos de la ruptura y final salida del ya extécnico del conjunto blanco de Chamartín.

Álvaro Benito compara el momento del Barcelona con el del Real Madrid

En este sentido, Álvaro Benito, en El Larguero de la Cadena SER, comenzó hablando del momento que atraviesa el Real Madrid: "Eso pasa porque el Barça empezó defensivamente muy muy mal, concediendo mucho y el Real Madrid ofreció su mejor versión con Xabi Alonso a esas alturas de la temporada. El otro condicionante que hace que los dos equipos estén muy cerca y es que hay muy pocos equipos en Liga que les quiten puntos.". Por otro lado, José Mari Bakero quiso ir más allá, en este caso, con la destitución de Xabi Alonso, que ya cuenta con el interés de la Bundesliga: "Desde el primer día en el que llegó Xabi Alonso, había mucho ruido de los entornos... el entorno de Barça y Madrid. Para mí no ha sido el juego ni los resultados los que echaron a Xabi Alonso del Real Madrid, sino que fue la batalla del vestuario entre entrenador y jugadores. Las grandes decisiones de los grandes entrenadores las toman en pretemporada y Xabi Alonso no las ató bien a comienzo de temporada".

Por otra parte, Álvaro Benito, como ya hizo el pasado domingo, valoró los pitos del Bernabéu del pasado sábado en el encuentro contra el Levante: "Me llamó la atención la insistencia, seguramente. Yo creo que el Bernabéu ha cambiado mucho. Antes había mucha más exigencia y era más difícil jugar ahí en circunstancias adversas cuando el equipo no iba bien. Creo que hay un pensamiento que posiblemente tenga parte de verdad desde el madridismo. El alto nivel de exigencia es un poco lo que marca los éxitos del Real Madrid, y parece que en eso tiene que ver la exigencia desde el Bernabéu. Yo no lo comparto tanto. Creo que desde el club hay una exigencia bestial, porque en el Real Madrid sólo vale ganar cada año".

Álvaro Benito se remarca con los pitos del Bernabéu

Por último, Álvaro Benito se remarcó con el actuación que puede tener la afición del Real Madrid en los próximos partidos: "El público se puede manifestar como quiera, obviamente dentro de los límites del respeto... como lo ha hecho siempre. Cuando empieza la batalla hay que ayudar al equipo. No se puede separar jugador, de entrenador, con público y club. Es un mismo ente que debe caminar unido. Hay jugadores más fuertes mentalmente y otros más débiles. Hay jugadores que cuando el propio público esté en tu contra y te silba... te vienes abajo, te pones nerviosos, te quema el balón. A un par de jugadores el otro día les afectó. El que tiene que conquistar al público es el equipo".