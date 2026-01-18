La Bundesliga vuelve a llamar a la puerta de Xabi Alonso y el Liverpool no le quita ojo

El nombre de Xabi Alonso vuelve a ganar fuerza en el mercado de entrenadores europeos tras su salida del Real Madrid y el interés de varios clubes de primer nivel

A pesar de que su etapa en el Real Madrid estuvo marcada por resultados irregulares y tensiones internas, Xabi Alonso sigue gozando de un alto reconocimiento en el fútbol europeo, especialmente en Alemania, donde su nombre continúa asociado a proyectos ambiciosos. El técnico tolosarra dejó una huella profunda en el Bayer Leverkusen, club con el que firmó una etapa histórica conquistando la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa alemana, éxitos que lo colocaron en la élite de los entrenadores del continente.

Ese prestigio no se ha visto seriamente afectado por su reciente destitución del banquillo blanco, producida tras una serie de desajustes deportivos y una evidente falta de sintonía tanto con el vestuario como con la directiva madridista.

El Eintracht Frankfurt se plantea un giro radical en su banquillo

En Alemania ya se habla abiertamente de un posible regreso de Xabi Alonso a la Bundesliga. De acuerdo con informaciones procedentes del entorno del club, el Eintracht Frankfurt ha incluido al entrenador español en su lista de candidatos tras la destitución de Dino Toppmöller, oficializada este domingo.

El club alemán decidió prescindir de su técnico después de una reunión de urgencia motivada por la mala dinámica de resultados y, sobre todo, por la fragilidad defensiva mostrada por el equipo. El empate 3-3 ante el Werder Bremen fue el detonante final de una situación que la directiva consideraba insostenible.

Una defensa frágil, clave en la destitución de Toppmöller

Los números defensivos han sido determinantes en la salida de Toppmöller. Con 39 goles encajados en solo 18 jornadas, el Eintracht presenta una de las defensas más vulnerables de la Bundesliga, un lastre que contrasta con su todavía aceptable posición liguera: séptimos en la clasificación.

Pese a seguir vivos en competiciones europeas, la dirección deportiva entiende que el proyecto necesitaba un cambio de rumbo inmediato para no comprometer los objetivos de la temporada.

Markus Krösche impulsa la opción Xabi Alonso

El principal valedor de la candidatura de Xabi Alonso es el director deportivo Markus Krösche, quien estaría presionando para mantener una reunión con el técnico español y explorar la viabilidad de su llegada. Desde la cúpula del club se le considera una apuesta de alto nivel, capaz de elevar el techo competitivo del equipo a corto y medio plazo.

No obstante, el Eintracht maneja otras alternativas de prestigio como Edin Terzic, Marco Rose o Roger Schmidt, aunque el deseo prioritario pasa por seducir al exentrenador del Leverkusen.

Una operación compleja y con muchas dudas

Pese al interés firme, el fichaje de Xabi Alonso se antoja muy complicado. Tras su exitoso ciclo en Leverkusen, el técnico estuvo en el radar de gigantes como Bayern Múnich o Liverpool, antes de aceptar el reto del Real Madrid. Volver ahora a un proyecto como el del Eintracht podría interpretarse como un paso atrás en su carrera, tanto a nivel deportivo como de proyección internacional.

Además, la situación europea del club, con pocas opciones de avanzar lejos en la Champions League, dificulta aún más la operación.

El Liverpool aparece como el destino más probable

En paralelo, el nombre de Xabi Alonso también ha sido vinculado al Liverpool, un club con el que mantiene un vínculo emocional especial. La irregularidad del proyecto liderado por Arne Slot en Anfield ha reactivado los rumores sobre un posible relevo en el banquillo, y el técnico español aparece como una opción muy valorada.

Todo apunta, sin embargo, a que Alonso no tomará una decisión inmediata y esperará al verano para definir su futuro. Mientras tanto, su nombre sigue siendo uno de los más cotizados del mercado de entrenadores europeos.