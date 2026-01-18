Álvaro Benito analiza la situación de Vinicius en el Real Madrid y los pitos del Bernabéu: "Tiene la sartén por el mango"

El exfutbolista valoró el recibimiento del estadio merengue a sus jugadores en el encuentro del pasado sábado ante el Levante, donde el brasileño y Jude Bellingham, principalmente, se llevaron una sonora pitada por parte de la afición

El Real Madrid no tuvo el mejor de sus recibimientos en el Bernabéu durante el partido contra el Levante, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa volvieron al estadio merengue tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y la eliminación en Copa del Rey frente al Albacete. De esta manera, Vinicius y Jude Bellingham, principalmente, fueron los señalados por la afición, que también señaló al palco. En este sentido, Álvaro Benito ha querido hablar de este problema y de la figura del delantero brasileño.

Álvaro Benito destaca el enfado del Bernabéu

Álvaro Benito ha analizado, en la Cadena Ser, el Real Madrid - Levante que tuvo lugar ayer en el Bernabéu, que fue protagonista por sus constante pitos: "El público se ha manifestado. No ha sido un partido fácil para el futbolista, porque nunca deseas que tu equipo te pite. A partir de ahí, tiene que ser el equipo el que tiene que contagiar, enganchar y enamorar de nuevo a la gente. El foco ahora mismo está puesto sobre la plantilla y toca, por lo menos, tener una actitud de sobresaliente hasta final de temporada. Ha sido clara la opinión del Bernabéu, a partir de ahora, a construir. El Bernabéu estaba obviamente en su derecho de manifestarse, pero cuando el balón echa a rodar, que es lo importante y hoy no te podías dejar puntos, a partir de ahí tienes que apoyar a tu equipo y a tus futbolistas"

Además, Álvaro Benito explicó si el Real Madrid cuenta con un problema de actitud en sus jugadores: "Hoy se ha visto en la segunda parte, obviamente es el Levante, uno de los últimos clasificados de LaLiga, pero cuando no has sido riguroso a nivel defensivo en la primera parte el Levante ha jugado y ha llegado a tu área con cierta sensación de peligro. En la segunda parte, en cuanto te has aplicado se acabó eso. Lo que pasa que hay que salir todos los días, cada jugada y cada minuto con ganas, concentración y agresividad. Todos los equipos que pueden estar peleando por ser campeón este año tienen un plan y lo trazan".

Álvaro Benito da la clave para que Vinicius cambie su momento en el Real Madrid

De la misma manera, Álvaro Benito fue preguntado por el problema futbolístico también que tiene el Real Madrid: "Si no, no hubiesen destituido a Xabi. Hay un reparto de responsabilidades, no toda puede ser de la plantilla y no toda puede ser del entrenador. Es cierto que hay que construir algo. Tienes que tener un plan, porque el resto de equipos que compiten a tu máximo nivel tienen igual de buenos futbolistas que tú, en algunos casos se puede discutir que incluso mejores, y tienen un plan que llevan a cabo. A partir de aquí, con tus herramientas, armas y tus virtudes tienes que trazar un plan, que esto se llama el modelo de juego, cómo quiero defender y cómo quiero atacar, y que los futbolistas sepan cuándo y cómo aplicarlo".

Por último, Álvaro Benito habló de la situación de Vinicius, que fue uno de los más señalados en el partido de ayer en el Bernabéu: "Vinicius es un futbolista que siempre da la cara. Ha pasado situaciones muy difíciles en el Real Madrid. Sorprende que se focalice tanto en el propio Vinicius, es una cosa mucho más global. Él tiene que darle la vuelta. Hoy ha peleado y se ha demostrado que si se quiere se puede, sobre todo en la segunda parte cuando el equipo ha subido el nivel de agresividad. El único capaz de darle la vuelta a la situación es él, con buen fútbol, con entrega y compromiso. Si mejoras tu trabajo sin balón y tu compromiso repercute en el trabajo con balón. Hablamos de un futbolista impresionante, así que él tiene la sartén por el mango".