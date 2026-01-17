El Santiago Bernabéu dicta sentencia con Vinicius y Arbeloa y la decisión de Florentino Pérez podría ser cuestión de tiempo

El atacante madridista fue uno de los grandes señalados en el duelo contra el Levante. Aun ganando 2-0, cuando erró un disparo el público le dedicó una sonora pitada. El técnico salmantino también fue silbado y ya sabe que tiene la primera cartulina amarilla del respetable blanco

Si el público es soberano siempre, o eso dicen los artistas, Florentino Pérez ya tiene la calculadora en mano para saber cuánto dinero puede sacar el próximo verano por Vinicius. Porque el respetable del Santiago Bernabéu ha dictado su sentencia contra el brasileño y ha dejado claro que lo quiere fuera del Real Madrid.

Su comportamiento y actitud defensiva en el campo durante el último año, algunas declaraciones fuera de lugar, su coqueteo con Arabia Saudí y su falta de eficacia en los últimos partidos han terminado por decantar la balanza para que el atacante termine su aventura madridista lo antes posible.

Hasta con el 2-0 a favor fue silbado cuando el brasileño disparó alto una ocasión que tuvo. Muy pocos le aplaudieron y él respondió con palmas, al tiempo que Arbeloa pedía el indulto para él desde el banquillo.

Pero en el Santiago Bernabéu no basta con pedir perdón y rectificar, porque la exigencia es máxima y el crédito a Vinicius parece habérsele agotado ya. Porque no correr es faltarle al respeto a la camiseta blanca.

Mucho tendrán que cambiar las cosas de aquí al final de la presente temporada para que los aficionados blancos no pidan su venta cuando llegue junio. Lo malo que este divorcio con la grada a quien perjudica es a Florentino, que no lo podrá vender al precio que desea y acabará perdonando gran parte de su cláusula para evitar que la situación se enquiste más y acabe pudriendo el vestuario.

Arbeloa todavía no manda en el Santiago Bernabéu

Si Álvaro Arbeloa creía que su discurso en la rueda de prensa previa al partido con el Levante iba a surtir efecto, se equivocaba. El técnico salmantino pidió unidad entre afición y equipo para sacar adelante el duelo contra el conjunto granota. Pero el Santiago Bernabéu hizo caso omiso a sus palabras y acabó pitando hasta a Florentino Pérez. Y más, cuando al descanso iban todavía 0-0. Porque el desastre copero ante el Albacete hizo mucho daño. Y el propio Arbeloa ya tiene una cartulina amarilla por muy poco que lleve en el banquillo.

También el inglés Jude Bellingham estuvo en el punto de mira durante todo el partido. Desde la salida de los futbolistas al calentamiento, aún con un Bernabéu sin el aforo previsto para el partido, ya se escucharon los primeros pitos, incrementados durante el anuncio en megafonía del once titular.

Arbeloa no ilusiona al Santiago Bernabéu

Otra cosa que se pudo comprobar es que el nombre de Álvaro Arbeloa, que disputaba su primer partido en el Bernabéu como técnico del primer equipo, no ilusiona a la parroquia madridista. Tras ser anunciado por megafonía, la reacción del público fue tibia y no frenó la pitada.

Ya en el tiempo añadido del partido, la 'Grada Fans', situada en el fondo sur del estadio, coreó el nombre del técnico, pero fue respondido con algunos pitos por parte del resto de la afición.

Y si creía el técnico blanco que con los goles de Mbappé y Asencio el cabreo del público desaparecería, se volvía equivocar. Porque fue pitar el árbitro el final del encuentro y la mayoría volvió a llevarse las manos a la boca para seguir apretándole las tuercas al equipo tras el desastre copero. En tres días les esperan en casa, esta vez en Liga de Campeones contra el Mónaco.