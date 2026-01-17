Arbeloa valora los pitos a Florentino: "Los gritos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid"

El técnico del Real Madrid salió a rueda de prensa para comentar sus sensaciones tras su estreno en el banquillo del Bernabéu, que ha resultado en victoria contra el Levante gracias a los goles de Mbappé y Asencio

El Real Madrid venció al Levante en el Bernabéu, en el duelo correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los goles de Mbappé y Asencio en la segunda parte dieron los primeros tres puntos a Arbeloa como entrenador del conjunto blanco. Por ello, el técnico salmantino compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la victoria ante el equipo de Luis Castro, donde destacaron Arda Güler, entre otros futbolistas, con su entrada tras el descanso. Además, el entrenador valoró los pitos de la afición durante los 90 minutos.

Arbeloa y la pitada a Vinicius

De esta manera, Arbeloa ha comparecido en rueda de prensa para analizar la victoria ante los de Luis Castro, que ha penalizado la falta de ocasiones perdidas por su equipo. No obstante, el técnico del Real Madrid ha querido valorar, por un lado, los pitos del Bernabéu: "Siempre he respetado al Bernabéu. También me han silbado mucho. La exigencia también nos hace grandes. Hay que tomársela bien, ya que saben que podemos dar mucho más para estar a la altura del Real Madrid. Nada que reprochar a la afición. Me ha gustado que todos los jugadores hayan querido el balón. He tenido once valientes. Han sabido la responsabilidad que teníamos en el partido de hoy".

Además, Arbeloa comentó especialmente los pitos que recibió Vinicius: "Lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius y voy a exigir a sus compañeros que le busquen, porque es uno de los mejores del mundo. Refleja lo que es un jugador del Real Madrid. Lo intenta, tiene carácter y defiende el escudo. Lo que ha hecho no lo han hecho muchos jugadores y estoy muy orgulloso de ser su entrenador. Es uno de los nuestros y lo será durante mucho tiempo. Está bien, como todos. Contentos por la victoria y centrados en mejorar, como todos".

Por otra parte, Arbeloa dio importancia a la victoria contra el Levante, a la que llegaban tras caer en Copa del Rey: "Sabíamos de la dificultad del partido porque no era fácil, veníamos de una semana complicada. Necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad. Vamos a tener que trabajar mucho los partidos y hay que hacer las cosas mucho mejor de lo que hicimos en la segunda mitad. Vamos a tener que trabajar, desgastar a los rivales y que aparezcan más espacios. Nos viene bien ganar y saber que hay que hacer muchas cosas mejor".

Arbeloa destaca los gritos de 'Florentino dimisión'

Por último, Arbeloa ha reflejado sus sentimientos tras entrar por el Bernabéu y los pitos hacia Florentino: "No me ha sorprendido porque sé todo lo que tenemos, pero es verdad que es la primera vez que hago ese recorrido y sientes lo que es el Real Madrid. Me siento orgulloso de pertenecer a este club y ver las 15 Copas de Europa te permite entender la magnitud del club. Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar. Es una suerte tener al mejor presidente de la historia del club junto a Bernabéu".

Asencio explica qué le pide Arbeloa

Además, Asencio, uno de los goleadores en la victoria del Real Madrid ante el Levante, valoró sus sensaciones tras esta nueva victoria en el Bernabéu: "Era un día muy importante. Todo el mundo quería dar la vuelta a la situación. Lo de Albacete no debería haber pasado. Nos sentíamos culpables y queríamos revertirlo. Queríamos dar una buena imagen y este es el camino. Hablamos en el vestuario y llegamos a una reflexión común".

Por otro lado, Asencio desveló qué le pide Arbeloa: "Nos pide que disfrutemos. Que seamos protagonistas, que dominemos. Que nos fijemos en nosotros y no en el rival. Poco a poco llegaremos a buen puerto. Le estoy cogiendo el gusto. El calor de la afición lo noto en el día a día. Cuando juego, en la calle, en redes. Noto ese cariño"