Real Madrid 2-0 Levante: Mbappé y Asencio calman las aguas en el Bernabéu

Arbeloa firma su primera victoria en el banquillo del primer equipo blanco tras los goles del delantero francés y el canterano de La Fábrica en un partido que tuvo al estadio merengue como protagonista con sus pitidos a lo largo del encuentro

Real Madrid y Levante se citaron en el día de hoy en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Arbeloa llegaba tras los dos 'pinchazos' en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona y en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. Por ello, el técnico salmantino, que apostó por Mbappé de titular tras incluirlo en la convocatoria, afrontaba un duelo importante. Al igual que Luis Castro, que buscaba el invicto en el año 2026 tras la victoria y empate firmado hasta la fecha.

El Bernabéu reacciona y responde con una pitada sonora a los jugadores

Arbeloa decidió comenzar ante el Levante con el siguiente once: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Gonzalo García, Mbappé y Vinicius Júnior. De esta manera, el delantero francés volvía a ser titular en el Real Madrid cuatro partidos después. Por otro lado, Luis Castro, que valoraba de esta manera el encuentro en el Bernabéu, empezaba con Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez, Unai Vencedor, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Tundé, Iván Romero y Etta Eyong. De esta manera, el Bernabéu empezó siendo protagonistas desde antes que comenzara el encuentro, con una pitada sonora a la salida del calentamiento del conjunto blanco. Además, durante el transcurso de la primera parte, diferentes jugadores fueron silbados. En este sentido, el equipo no cambió la sintonía de los últimos choques en cuanto a lo futbolístico se refiere. 0 tiros a puerta registraron los locales en los primeros cuarenta y cinco minutos, más alá de dominar la posesión de balón.

Por ello, Arbeloa, que pidió el apoyo de la afición en la previa del encuentro, decidió mandar a calentar a Arda Güler y Mastantuono durante los últimos minutos de la primera parte, aunque en el descanso no se vio a ningún futbolista del Real Madrid realizando ejercicios sobre el calentamiento. Por su parte, el Bernabéu, a la salida de su equipo al césped, volvió a recibir a los jugadores con una sonora pitada, fruto de los últimos resultados cosechados y sensaciones en el juego del conjunto blanco, que se marchó a vestuarios sin firmar un tiro a puerta. De esta manera, el turco y argentino entraban al terreno de juego por Camavinga y Gonzalo García.

Arda Güler desatasca el partido desde los once metros

La entrada de Arda Güler, principalmente, benefició al juego del Real Madrid en la segunda parte. El turco fue de los más activos durante los minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Doce minutos después, Mbappé, en una jugada en solitario, provocó el penalti que él mismo lanzaría. Dela derriba al delantero francés y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima para el conjunto de Arbeloa. De esta manera, el ex del PSG definió, con tranquilidad, a la izquierda de Ryan y engañando al mismo. Tras ello, un centro del centrocampista turco desde saque de esquina propició el segundo de los locales. El jugador de 20 años ponía un balón al punto de penalti y Asencio lo remató a la perfección, dejando sin capacidad de reacción al portero de Australia y firmando el 2-0 en el 65'.

Tras ello, el Levante dejó de tener protagonismo, pese a tener buenas ocasiones como la de Iván Romero en el minuto 71, con un disparo que se le marchó por encima de la portería de Courtois. Además, Ryan hizo acto de presencia en el 77' sobre Bellingham, que podría haber sido el 3-0. No obstante, el Real Madrid, con jugadores como Mastantuono, además de otros que entraron como Arda y Ceballos, consiguieron 'dormir' el partido y dominar la posesión de balón, buscando un nuevo gol en el marcador del Bernabéu. Tras ello, los de Arbeloa se llevaron los tres puntos tras el 2-0 final y una victoria importante para despejar las dudas que dejaron la derrota en la final de la Supercopa de España y en la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey.

- Ficha técnica:

2 - Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio (Alaba, m.90), Huijsen (Ceballos, m.61), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Güler, m.46), Bellingham, Gonzalo (Mastantuono, m.46); Vinícius y Mbappé.

0 - Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Vencedor (Raghouber, m.67), Pablo Martínez; Tunde (Cortés, m.83), Carlos Álvarez (Carlos Espí, m.83), Iván Romero (Olasagasti, m.84) y Etta Eyong (Iker Losada, m.67).

Goles: 1-0, m.58: Mbappé, de penalti. 2-0, m.65: Asencio.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (colegio riojano). Amonestó a Tchouaméni (31) y Gonzalo (43) por el Real Madrid; y a Vencedor (17) por el Levante.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 70.104 espectadores