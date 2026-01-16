Luis Castro ha espiado a Arbeloa y tiene un plan para ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu

El técnico portugués no cree que el batacazo copero de los blancos vaya a influir en su partido. Sabe del potencial madridista pero también conoce bien el estilo de juego que tienen, algo que sabe bien cómo contrarrestar

Una victoria y un empate para devolverle la vida al Levante en Primera. Eso es lo que ha conseguido Luís Castro desde su llegada al banquillo granota. Y el portugués está dispuesto a ofrecer rock & roll en el Santiago Bernabéu.

Antes de visitar este sábado el feudo blanco, el preparador luso pasó por la rueda de prensa levantinista y aseguró que la situación del conjunto madrileño no le distraerá en absoluto de sus labores: "No es una situación que mire mucho, tengo mucho trabajo aquí, no estoy muy preocupado de lo que le pase al Madrid. Afrontamos un partido ante un equipo bueno y vamos a hacer nuestro partido. Pienso que ahora, antes o después, siempre es un buen equipo. Tiene mucha calidad, no creo que cambie mucho, querrán ganar y van a dar el 100%, como nosotros".

En este sentido, cuando le han cuestionado por el partido de la primera vuelta, donde perdieron en el Ciutat de València por 1-4, ha asegurado que este encuentro no tendrá nada que ver: "No hemos mirado el 1-4 porque estamos haciendo cosas diferentes y tenemos que cambiar más lo que hacemos nosotros. Hemos mirado mas los últimos partidos del Real Madrid, hemos de mirar el Madrid actual porque los equipos cambian y estamos más concentrados en nosotros mismos, en hacer lo que tenemos que hacer para ser más fuertes".

Asimismo, afirmó conocer bien tanto al técnico como a los jugadores madridistas: "Tenemos información de los jugadores del Madrid y lo que hacen mas habitualmente, porque eso hace que el juego sea de una forma o de otra y también de cómo le gusta más jugar a Arbeloa".

Debutará el último fichaje del Levante

El entrenador de conjunto valenciano dio por hecho que podrá contar con el último fichaje del club, el mediocentro francés Ugo Raghouber. "Ha trabajado normal, el primer día tuvo test médicos y pruebas de esfuerzo pero ayer (por el jueves) y hoy ya lo ha hecho al 100% y está listo para jugar".

Castro desveló que el Levante y otros equipos españoles quisieron al jugador este verano y admitió que su presencia, tras haber coincidido con él anteriormente, ha ayudado: "En verano, el Lille dijo que no a todo el mundo. Cuando yo llegué, dije que por mí muy bien y el club lo intentó. Estando yo aquí las cosas han sido más fáciles pero había muchos clubes al mismo tiempo y la fuerza que ha hecho Ugo ha sido muy buena para nosotros y hemos ganado la carrera".

Respecto a sus características, dijo que es un jugador "físicamente fuerte" pero que para esa capacidad que tiene "tiene también una calidad técnica muy buena". "Vas a ver su calidad ofensiva porque se ve más pero defensivamente es también muy bueno", aseguró.

Dos bajas sensibles para visitar el Santiago Bernabéu

El entrenador se mostró encantado de poder contar con la presencia de Etta Eyong, que aumentará la competencia en la delantera: "Me gustaría tener muchos problemas como este. Los tres delanteros han estado muy bien y ahora viene Etta, si me puedes dar mas problemas de esos estaré muy contento".

Por contra, el luso confirmó la baja en el Santiago Bernabéu de Diego Pampín, pero también casi por completo la de argentino Matías Moreno por estar muy cansado, algo que dijo que también afecta al hondureño Kervin Arriaga. Según el técnico, el cambio en la manera de entrenar explica esa situación: "Matías y Arriaga están más cansados de los normal. Mati es más seguro que no va a jugar y con Arriaga vamos a esperar un poco. Hemos cambiado un poco la metodología de los entrenamientos y es normal".