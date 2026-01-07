El gran desafío de Luís Castro en el Levante llega con el Espanyol

El técnico portugués ha cogido las riendas del club granota y se ha estrenado goleando al Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán. Ahora, le toca hacer algo igual de complicado este año para su plantilla

Se cumplió el refrán el pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán para el Levante. Estrenaron entrenador, Luís Castro, y se hicieron con el triunfo en el feudo nervionense. Además, con goleada incluida (0-3).

Sin embargo, ahora el técnico portugués tiene que afrontar un reto más complicado por lo que está reflejando la temporada hasta el momento: acabar con el cartel de su equipo como peor equipo como local.

El conjunto granota todavía no conoce la victoria en su estadio en el presente ejercicio y si quiere seguir con vida en la categoría no le queda más remedio que empezar a construir un fortín en el Ciutat de Valencia.

Hasta la fecha, es el peor equipo en casa de Primera División, donde sólo ha sumado dos empates, ha perdido cinco partidos y ha recibido diecisiete goles en los siete encuentros que ha disputado en el Ciutat.

Eso sí, por allí ya han desfilado equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Athletic Club, entre otros. Los dos únicos puntos los ha sumado ante el Real Betis (2-2) en su segundo partido como local y frente a la Real Sociedad (1-1) para despedir 2025.

Cabe recordar también que el Levante tiene pendiente disputar el encuentro ante el Villarreal en su feudo, un partido que fue aplazado el pasado mes de diciembre por la lluvia y que, en principio, se disputará el próximo 11 de febrero.

Llega la revelación de La Liga al Ciutat de Valencia

En este primer partido de 2026 en casa, el Levante se enfrentará al Espanyol, que es el quinto mejor visitante de Primera División y que se presentará en Valencia después de haber ganado tres partidos seguidos como visitante. Pese a su derrota frente al Barcelona, los blanquiazules siguen encaramados a la quinta plaza y son el equipo revelación de la 2025-26.

Las estadísticas, a favor del Levante

El Levante recibe este domingo al Espanyol en el Ciutat de Valencia en un enfrentamiento que se ha celebrado en quince ocasiones en Primera con un balance favorable para los levantinistas de siete victorias, aunque la última de ellas fue en 2016.

El cuadro levantino ganó al cuadro catalán en sus dos primeros duelos en Primera, en la década de los sesenta, y posteriormente logró otras cinco victorias entre 2011 y 2016 y solo ha perdido en dos ocasiones con el equipo catalán como visitante. Empató, además, en otros seis encuentros.Aquella victoria de 2016 fue gracias a los goles de los levantinistas Rossi y Medjani y que permitieron al Levante remontar el tanto inicial de Hernán Pérez en los primeros minutos del partido.