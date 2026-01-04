El estadio del Espanyol y su posible cierre tras los hechos ocurridos en el derbi catalán

El duelo entre pericos y culés se calentó durante la previa y, tras lo vivido durante el encuentro, el final trajo consigo lo peor de la afición del RCDE Stadium. El caso del Sevilla y el Sánchez-Pizjuán es la gran esperanza blanquiazul

Le puede salir muy caro al Espanyol su derrota en el derbi catalán frente al FC Barcelona. Y no por no haber sumado, hecho que para nada empaña el temporadón que están realizando los pupilos de Manolo González esta campaña, sino por la sanción que podrían recibir la próxima semana fruto de las provocaciones realizadas por su afición.

Y es que el acta que dejó redactada y enviada el colegiado del encuentro, el catalán Víctor García Verdura, podría conllevar el cierre del RCDE Stadium. Textualmente dice que "en el minuto 90 se lanzaron varias botellas semillenas y cerradas desde la grada situada en la esquina derecha, saliendo del túnel de los vestuarios, donde se ubicaban aficionados del equipo local, identificados con las camisetas y bufandas que lo portaban. Dichas botellas no llegaron a impactar en ningún jugador ni causar ningún daño, y se tuvo que anunciar por megafonía para que cesaran este tipo de comportamientos, sin volver a repetirse".

El RCDE Stadium ya es reincidente

Ahora le toca el turno al Comité de Disciplina, que es quien tomará la primera decisión. Y aunque son muchos los que se han librado por ahora, cabe recordar que el estadio espanyolista ya estaba apercibido de cierre desde el 26 de septiembre de 2024, cuando a la conclusión del encuentro de Liga ante el Villarreal, un vaso lanzado desde la grada impactó en el pecho del árbitro, Alejandro Quintero González.

Asimismo, los aficionados pericos ya sufrieron un castigo cuando, como consecuencia de la invasión de campo en el derbi del 14 de mayo de 2023, se les cerró el campo un partido.

Lo único que puede librar de semejante pena es que el lanzamiento de botellas no ha ocasionado daño alguno, hecho que podría conllevar sólo una multa leve de un máximo de 600 euros, según el artículo 117 del Código Disciplinario relativo a la alteración de orden de carácter leve.

Joan García contesta de la mejor forma en el derbi catalán

El meta del FC Barcelona, objeto de todo tipo de provocaciones antes, durante y después del derbi catalán, contestó de la mejor forma posible. Con una de sus mejores actuaciones en la liga española, sin celebrar los goles de su equipo como medida de respeto a su antigua afición y retirando rápidamente los objetos que le lanzaban desde la grada para evitar precisamente eso, un posible cierre del RCDE Stadium. Sin duda, una actitud ejemplar la del cancerbero azulgrana de la que muchos pericos deberían hoy estar agradecidos.

El Sevilla todavía espera la resolución definitiva por algo similar

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) suspendió el pasado viernes la sanción de clausura parcial del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que debía cumplirse en el encuentro de este domingo contra el Levante, “mientras estudia el caso y el recurso del club andaluz”, según informó la entidad hispalense en su página web oficial.

“Mientras el TAD estudia el caso, dicha sanción no se ejecutará, por lo que el público podrá acceder con normalidad en el primer encuentro liguero ante el Levante UD”, según anunció el Sevilla, que fue sancionado por el lanzamiento de objetos desde la grada de ‘Gol Norte’ en el derbi contra el Betis disputado el pasado 25 de noviembre.

El pasado 29 de diciembre, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó parcialmente el recurso del Sevilla, inicialmente sancionado con un cierre parcial de tres encuentros, y redujo la medida a un solo encuentro. Apelación consideró que los hechos debían ser catalogados como graves y no "muy graves", como valoró el Comité de Disciplina que impuso la sanción, junto a una multa de 45.000 euros.

La resolución del Comité de Apelación redujo, además, la multa a la cantidad de 6.000 euros y dictó la clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán por un partido, así como apercibimiento de cierre total del estadio en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave.