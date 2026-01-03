El TAD suspende el cierre del Sánchez-Pizjuán y el Sevilla podrá tener a toda su afición ante el Levante

El Tribunal Administrativo del Deporte estudiará en profundidad el recurso del club nervionense, que ya logró rebajar el castigo con sus alegaciones al Comité de Apelación; la 'Bombonera' podrá tener su aspecto habitual... aunque rebajado por la huelga de animación anunciada paralelamente

Este pasado viernes dejó una de cal y otra de arena para el Sevilla FC en sus respectivos recursos ante la justicia deportiva. Por un lado, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rechazó las alegaciones y mantuvo los seis partidos de sanción que Disciplina impuso a Marcao Teixeira por su expulsión ante el Real Madrid en el último partido de 2025; pero, por otra parte, los servicios jurídicos del club nervionense han logrado quitarse de encima el castigo de cierre del Ramón Sánchez-Pizjuán. Al menos de momento. En un principio, el feudo blanquirrojo recibió tres partidos de clausura parcial y consiguió reducirlo a sólo uno, sentencia que queda en suspenso mientras el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) toma una decisión al respecto.

Suspendida hasta nuevo aviso la sanción del cierre parcial de la grada baja de Gol Norte del Sánchez-Pizjuán

Según explicó el Sevilla FC a través de sus canales oficiales, el TAD notificó este pasado viernes que ha decidido suspender la sanción de clausura parcial del Sánchez-Pizjuán, que en teoría debería cumplirse en el encuentro del mañana domingo contra el Levante UD, "mientras estudia el caso y el recurso del club andaluz". Cabe recordar que todo viene desde El Gran Derbi de la jornada 14 disputado el pasado 30 de noviembre, partido que tuvo que pararse en varias ocasiones y que acabó siendo suspendido durante 18 minutos por culpa del lanzamiento de objetos que tuvo lugar en la grada de Gol Norte del estadio nervionense.

"Mientras el TAD estudia el caso, dicha sanción no se ejecutará, por lo que el público podrá acceder con normalidad en el primer encuentro liguero ante el Levante UD", añade en su comunicado el Sevilla FC. Ya el pasado 29 de diciembre, el Comité de Apelación de la RFEF estimó parcialmente el recurso presentado por los abogados del club, considerando que "los hechos debían ser catalogados como graves y no muy graves", calificación otorgada previamente por el Comité de Disciplina en su sanción de tres partidos de cierre parcial de tres sectores (sectores N20, N11 y N12) del coliseo de Eduardo Dato junto a una multa accesoria de 45.000 euros.

La mencionada resolución firmada por el juez de Apelación redujo el castigo de tres partidos a sólo uno y rebajó la multa económica hasta la cantidad de 6.000 euros, manteniendo un apercibimiento de cierre total del estadio en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave. Así, el Sevilla FC podrá tener a toda su afición para el partido ante el Levante UD, aunque cabe recordar que el grupo Biris Norte -que ocupa esa misma zona de la grada baja de Gol Norte- ha anunciado una huelga de animación para este primer partido de 2026.

En marzo de 2023, el Sevilla FC ya tuvo que cumplir un partido de cierre parcial de su estadio por una sanción impuesta seis años antes, en una cuita que tuvo que dirimirse en la justicia ordinaria -la entidad ya ha confirmado que acudirá a este vía si fuese necesario- y que sólo logró retrasar lo inevitable. El Sánchez-Pizjuán acabó cumpliendo en un duelo liguero ante el RC Celta de Vigo el cierre de los sectores N11 y N12 de la grada baja de Gol Norte después de una oleada de insultos a Sergio Ramos en un duelo ante el Real Madrid en la Copa del Rey de 2017.